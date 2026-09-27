Bologna, operaio 45enne travolto e ucciso mentre lavoro sull’A14: cosa è emerso dall’alcol test

Tragico incidente sull'14, morto un operaio

Ruslan Railean travolto mentre lavorava sulla A14

Stava lavorando insieme ai colleghi per allestire un cantiere sulla A14, quando un’auto lo ha travolto. Ruslan Railean, operaio di 45 anni originario della Moldavia e residente in provincia di Padova, è morto dopo essere stato investito nella serata di sabato 26 settembre, all’altezza di Bologna.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 22, al chilometro 11+000 dell’autostrada, in direzione sud, verso Ancona, nella zona del quartiere Navile.

Il 45enne si trovava nella prima corsia dinamica, che in quel momento era stata chiusa proprio per consentire le attività del cantiere. Secondo quanto ricostruito finora, il cantiere riguardava la manutenzione di un ponte ferroviario ed era regolarmente segnalato.

L’impatto è stato violentissimo. I colleghi presenti hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale.

Railean è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, ma le lesioni riportate erano troppo gravi. Il 45enne è morto poco dopo.

L’auto, l’alcoltest e quel valore di 2,10

Alla guida della vettura che ha investito l’operaio c’era un 54enne italiano residente a Modena.

L’uomo si è fermato dopo l’impatto e ha prestato i primi soccorsi. Successivamente è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici.

L’alcoltest ha rilevato un valore di 2,10 grammi per litro, dato che è ora al centro degli accertamenti della Polizia Stradale.

Il conducente è stato denunciato a piede libero e indagato per omicidio stradale.

La vettura coinvolta è una Citroen Picasso.

Le telecamere dovranno chiarire la dinamica

La dinamica precisa dell’investimento non è ancora stata ricostruita in ogni dettaglio.

Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Bologna Sud, insieme al comandante e al personale dell’Ufficio Infortunistica, stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari.

Tra gli elementi che potrebbero chiarire cosa sia accaduto ci sono le immagini delle telecamere autostradali, che hanno ripreso la zona dell’incidente.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati per stabilire la traiettoria della Citroen Picasso e ricostruire gli istanti immediatamente precedenti all’investimento.

Saranno importanti anche le testimonianze dei colleghi di Railean, che si trovavano sul posto mentre era in corso l’allestimento del cantiere.

La tragedia durante i lavori in autostrada

L’incidente riporta l’attenzione sulla drammatica esposizione al rischio di chi lavora nei cantieri autostradali.

Nel caso di Bologna, secondo le prime informazioni, l’area interessata dai lavori era stata predisposta per la manutenzione di un ponte ferroviario e la corsia nella quale si trovava l’operaio risultava chiusa per consentire le operazioni.

Ora saranno gli accertamenti della Polizia Stradale a stabilire con precisione come sia stato possibile che l’auto raggiungesse la zona nella quale stavano lavorando gli operai e quale ruolo abbiano avuto le condizioni della circolazione e quelle del conducente.

Nel frattempo, la Procura dovrà procedere sulla base degli elementi raccolti nell’inchiesta sull’investimento costato la vita a Ruslan Railean.