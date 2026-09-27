Domenica 27 settembre all’Heden Caffè un appuntamento dedicato alla moda indipendente nei giorni della Milano Fashion Week
Milano torna ad accendere i riflettori sulla moda con un appuntamento fuori calendario pensato per valorizzare le nuove espressioni della couture indipendente. Domenica 27 settembre 2026, l’Heden Caffè ospiterà The New Wave, evento firmato dal duo creativo Angela Cannata e Raffaella Ballarin.
A partire dalle 14, lo spazio milanese si trasformerà in una passerella dedicata a sette designer chiamati a portare in scena differenti visioni creative, tra ricerca estetica, identità e contemporaneità.
Sette designer per una nuova idea di moda
Protagonisti della passerella saranno Rosy Tricò, Loredana Consoli, Stelian Mosor, Monica Effe, Roberta Le Particulier, Giusi Store Collection e Giovanni i Manichini.
Il collettivo riunito per The New Wave proporrà un percorso attraverso linguaggi e interpretazioni differenti dello stile, con l’obiettivo di accendere l’attenzione sulla couture indipendente nel cuore della settimana milanese dedicata alla moda.
L’evento nasce quindi come uno spazio di incontro tra creatività e sperimentazione, fuori dai circuiti tradizionali del calendario ufficiale.
Moda e arte insieme all’Heden Caffè, Max De Palma Vip d’onore
A completare il progetto sarà il dialogo con il mondo dell’arte. All’appuntamento è infatti prevista la presenza dell’artista Sandra Sciacchitano, chiamata a contribuire alla contaminazione tra linguaggi creativi.
La moda non sarà dunque l’unico elemento al centro della giornata: The New Wave punta a costruire un vero e proprio salotto creativo, mettendo in relazione designer, arte e pubblico.
A impreziosire il parterre sarà inoltre la presenza del Vip d’onore Max De Palma.
L’appuntamento di domenica 27 settembre si propone così come una delle iniziative indipendenti inserite nel clima della Milano Fashion Week, con l’Heden Caffè trasformato per l’occasione in uno spazio dedicato alla moda e alla creatività.