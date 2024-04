Borgo San Dalmazzo, bimba di 7 mesi muore improvvisamente al baby parking

Sconcerto e incredulità a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, per la morte di una bambina di 7 mesi nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile. Il dramma si è verificato al baby parking«Ciripà» di corso Barale. Un malore improvviso che non ha dato scampo alla piccola.

La piccola sarebbe morta nel sonno, i tentativi disperati di rianimarla al baby parking Ciripà di Borgo San Dalmazzo

Immediatamente sono scattati i soccorsi con l’ambulanza d’emergenza che è intervenuto nel nido a ore nel disperato tentativo di salvare la bimba. Tutti i tentativi si sono rivelati vani con gli operatori del soccorso che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La bambina di 7 mesi sarebbe morta nel sonno. Non sono state rilevate tracce di violenza.

Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi della sindrome della morte in culla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo San Dalmazzo che stanno acquisendo elementi utili a ricostruire l’accaduto.

L’ipotesi della sindrome della morte in culla, il cordoglio del sindaco: ‘Sono sgomenta’

“Da mamma e da sindaca non posso che esprimere la mia totale vicinanza ai genitori della bambina che conosco personalmente e ai quali ribadisco la mia totale disponibilità per qualunque esigenza. Sono sgomenta, nessun genitore dovrebbe mai vivere una situazione come questa” – ha riferito Roberta Robbione, sindaco del comune in provincia di Cuneo.