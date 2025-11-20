Borgo Virgilio choc, nascondeva la madre morta in cantina e si travestiva da lei per riscuotere la pensione

Incredibile vicenda a Borgo Virgilio per riscuotere la pensione

Lo stratagemma dell’infermerie 57enne per riscuotere la pensione

Una vicenda che sembra uscita da un film di Alfred Hitchcock ha scosso Borgo Virgilio, nel Mantovano. Un uomo di 57 anni, infermiere, ha nascosto per tre anni il cadavere della madre nella propria abitazione, continuando a riscuotere la pensione della donna come se fosse ancora viva. La storia assume contorni ancora più surreali quando si scopre che, per rinnovare la carta d’identità della madre, l’uomo si è travestito da donna, attirando l’attenzione del personale comunale e portando alla scoperta dell’inquietante stratagemma.

Come è stata scoperta la truffa

L’inganno è stato smascherato quando il 57enne si è presentato all’Anagrafe per rinnovare la carta d’identità della madre defunta, vestito e truccato da anziana signora. Il personale comunale si è subito insospettito, notando dettagli inconsistenti nel travestimento. La chiamata alla Polizia Locale ha portato al ritrovamento del cadavere, ormai in avanzato stato di mummificazione, nascosto nella cantina dell’abitazione.

Quali accuse gravano sull’uomo? La madre morta da 3 anni

L’uomo è ora indagato per occultamento di cadavere, sostituzione di persona, truffa ai danni dell’Inps e falso ideologico. Secondo quanto emerso, non avrebbe mai denunciato la morte della madre, avvenuta probabilmente nel 2022 per cause naturali, e avrebbe continuato a riscuotere regolarmente la pensione. Il travestimento era il tentativo estremo di proseguire nella truffa, ma l’espediente è stato scoperto in pochi secondi dagli impiegati comunali.

Cosa ricorda la vicenda di Norman Bates

La vicenda richiama inevitabilmente il celebre film Psycho di Alfred Hitchcock. Come Norman Bates, il 57enne mantovano ha mantenuto il corpo della madre nella propria abitazione e si è travestito da lei, creando un inquietante parallelo tra realtà e finzione cinematografica. Il cadavere mummificato della donna e l’ossessione del figlio fanno emergere il lato più macabro della vicenda, che ha lasciato sbigottita la comunità locale.

Quali sono stati i passaggi successivi all’intervento della Polizia

Dopo la scoperta del cadavere, l’uomo ha accusato un malore ed è stato soccorso dagli agenti. Le indagini proseguono per accertare tutti gli aspetti della vicenda, ma al momento l’attenzione è concentrata sul duplice reato: occultamento del cadavere e truffa ai danni dell’Inps. La storia ha sconvolto i residenti di Borgo Virgilio e sollevato interrogativi su come simili episodi possano rimanere inosservati per anni.