Giovanni Trame, il video choc con la madre che l’ha ucciso: ‘Non voglio andare con lei’, le parole del papà

Giovanni Trame si rifiuta di andare con la madre, il video mostrato in esclusiva da Dentro la notizia

Il video del piccolo Giovanni Trame mostrato a Dentro la notizia

Nel corso della puntata del 20 novembre di Dentro la notizia, è stato mostrato in esclusiva il video (clicca qui per vedere) in cui il piccolo Giovanni Trame, di soli 9 anni, afferma senza mezze misure di non voler restare con la madre. La donna, Olena Stasiuk, lo avrebbe poi accoltellato e ucciso nella sua abitazione di Muggia, in provincia di Trieste.

Nel filmato si sente Olena Stasiuk rivolgersi al bambino da dietro la cancellata: “Giovanni non dire questo”. Poi interviene il padre, Paolo Trame: “Va con mamma”. Il ragazzino replica deciso: “Io non voglio. Non voglio andare con mamma. Sto molto meglio con te”.

Cosa ha raccontato il papà di Giovanni Trame a La Vita in diretta

A La Vita in diretta, Paolo Trame ha parlato del biglietto che il figlio gli aveva scritto il giorno prima di essere ucciso, raccontando anche l’accaduto. “Quel biglietto non mi ha fatto dormire tutta la notte. Non me l’aspettavo. Ho versato tutte le lacrime che avevo. Aveva una voglia di vivere pazzesca. Andiamo a pattinare, camminare, andiamo con gli amici. Avevano acquistato sci di seconda mano pochi giorni fa. Era molto maturo per la sua età e aveva la capacità di manifestare quello che accadeva.”

Il padre ha inoltre denunciato le mancanze dei servizi sociali: “Pur sapendo tutto questo… questa mamma purtroppo doveva essere aiutata e affiancata. Ho sempre detto che non bisognava aspettare che i buoi uscissero dal recinto. Questa tragedia si poteva evitare. Orrendo, orrendo, non ho parole.”

Quando e come si terranno i funerali di Giovanni?

È arrivato il nulla osta per i funerali del piccolo Giovanni Trame. saranno celebrati martedì prossimo 25 novembre nel Duomo della cittadina. Lo rende noto il parroco, don Andrea Destradi, molto vicino in questi giorni alla famiglia. L’arrivo del feretro in chiesa è previsto alle 10:00 e quindi alle 11:00 la santa messa. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Muggia .