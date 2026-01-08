Notizie Audaci

Mercato San Severino sotto choc: muore a 34 anni Carmen Grotta, mamma da poche settimane

Redazione

Pubblicato: 8 Gen, 2026 - ore: 22:40
Carmen Grotta

La frazione di Acquarola in lutto

Un’intera comunità si è fermata oggi, 8 gennaio 2026, davanti alla notizia della prematura scomparsa di Carmen Grotta, venuta a mancare all’età di soli 34 anni. Un dolore improvviso e profondo che ha colpito Mercato San Severino, in provincia di Salerno, e in modo particolare la frazione di Acquarola, dove la giovane donna viveva ed era conosciuta e stimata.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti familiari, amici e vicini di casa. Un lutto che assume contorni ancora più drammatici alla luce di un dettaglio che rende la tragedia ancor più difficile da accettare: Carmen era diventata mamma da meno di un mese. La nascita della piccola Amalia, che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova stagione di felicità, si è trasformata invece nel doloroso spartiacque di una perdita che lascia un vuoto enorme. Sotto choc il compagno, Michele Torino, papà Aniello, mamma Grazia e i fratelli, Francesco e Vincenzo.

L’ipotesi della depressione post partum

In un primo momento era circolata l’ipotesi dell’incidente domestico ma sembra che Carmen Grotta vivesse un momento delicato per via della depressione post partum culminata con un gesto estremo. Al momento non emergono ulteriori dettagli, nel rispetto della famiglia e di una vicenda che resta avvolta da un comprensibile riserbo.

Quel che è certo è che la notizia ha generato un’ondata di commozione: messaggi di cordoglio, silenzio composto e preghiera stanno accompagnando queste ore difficili in tutta la cittadina.

Il cordoglio delle istituzioni e delle comunità vicine

Parole di vicinanza sono arrivate anche dalle istituzioni. Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha espresso pubblicamente il proprio dolore e quello dell’intera comunità:

«Sono vicino ai familiari della giovane Carmen. Una tragedia che mi ha lasciato senza parole e che ha scosso l’intera comunità. In momenti come questo è inutile aggiungere altro, se non essere tristi e restare accanto ai cari della nostra giovane concittadina».

Un messaggio semplice, ma carico di partecipazione, che riflette il sentimento condiviso da due territori oggi uniti da un lutto comune.

L’ultimo saluto a Carmen Grotta

I funerali di Carmen Grotta si terranno domani, venerdì 9 gennaio, con partenza alle ore 14:45 dalla sua abitazione in Traversa Urbano VI, ad Acquarola. Il rito funebre sarà celebrato presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, luogo simbolo della frazione e punto di riferimento spirituale per la comunità.

Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero di Costa. La famiglia ha chiesto espressamente di onorare la memoria di Carmen con la preghiera, dispensando da visite e dall’invio di fiori, nel segno di un dolore vissuto con grande dignità e riservatezza.

Un dolore che lascia il segno

La scomparsa di Carmen Grotta rappresenta una ferita profonda per Mercato San Severino. Una giovane donna, una madre, una vita spezzata troppo presto. In queste ore, la comunità si stringe attorno ai familiari, condividendo un dolore che va oltre le parole.

Il silenzio che avvolge Acquarola racconta più di qualsiasi commento: è il silenzio del rispetto, della partecipazione sincera, della consapevolezza che ci sono perdite che segnano per sempre.

Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

