Temptation Island, richiesta di matrimonio a sorpresa e baci sotto le coperte: la puntata cambia tutto

Nuovi colpi di scena a Temptation Island

Falò infuocati, gelosie, colpi di scena e una proposta di matrimonio destinata a lasciare tutti senza parole

La puntata di Temptation Island del 22 luglio si preannuncia tra le più ricche di emozioni dell’edizione. Tra falò di confronto, ripensamenti, crisi sempre più profonde e un clamoroso colpo di scena finale, il viaggio nei sentimenti delle coppie entra nel vivo.

Secondo le anticipazioni di Dagospia, saranno soprattutto Iris e Andrea, Sabrina e Giovanni, Francesca e Danilo e la nuova coppia formata da Bernadette e Diamante a catalizzare l’attenzione del pubblico.

Andrea prova a riconquistare Iris

La puntata si aprirà con il falò di confronto tra Iris e Andrea.

Dopo i momenti di forte vicinanza del ragazzo con una tentatrice, Andrea avrebbe finalmente capito di non voler perdere la fidanzata e sarebbe pronto a confessarle di considerarla la donna della sua vita.

Iris, però, non dimentica facilmente quanto visto nei filmati. La fiducia è stata incrinata e, pur scegliendo di uscire insieme dal programma, metterà una condizione ben precisa: saranno i fatti, e non le parole, a dimostrare il reale cambiamento del compagno.

Sabrina cambia completamente atteggiamento

Tra i momenti più attesi della serata di Temptation ci sarà anche l’evoluzione della storia tra Sabrina e Giovanni.

Dopo aver visto il fidanzato avvicinarsi sempre di più alla tentatrice Elisa, Sabrina cambierà radicalmente atteggiamento.

La concorrente, che fino a quel momento aveva mostrato grande interesse per uno dei single del villaggio, deciderà di non trattenersi più. Le immagini mostreranno una complicità sempre più evidente con il tentatore, tanto da alimentare i dubbi su un possibile bacio sotto le coperte, anche se questo non verrà confermato nella puntata.

Francesca si avvicina a un tentatore

Anche il rapporto tra Francesca e Danilo attraverserà una fase delicata.

Le attenzioni che Danilo continua a riservare alla single Giulia spingeranno Francesca ad abbassare le difese e ad avvicinarsi sempre di più al tentatore Marco.

La giovane ammetterà di provare un interesse sincero nei suoi confronti, mentre Danilo inizierà a interrogarsi sul futuro della loro relazione.

Arriva Bernadette e scatta il colpo di scena

Tra le novità della puntata farà il suo ingresso anche la coppia composta da Bernadette e Diamante, fidanzati da sedici anni.

È stata lei a scrivere al programma, delusa dal fatto che, dopo così tanto tempo insieme, lui non le abbia ancora chiesto di sposarlo.

L’inizio dell’esperienza sarà tutt’altro che semplice. Bernadette assisterà infatti a un video in cui Diamante esprime dubbi sulla loro relazione e, poco dopo, lo vedrà trascorrere del tempo con una tentatrice durante un aperitivo.

La proposta di matrimonio che nessuno si aspetta

Proprio quando tutto sembra precipitare, arriva il colpo di scena.

Dopo quell’incontro con la single, Diamante maturerà la convinzione di voler sposare Bernadette e chiederà alla produzione di organizzare una proposta di matrimonio all’interno del programma.

Per la prima volta nella storia di Temptation Island, un fidanzato tenterà di entrare nel villaggio delle ragazze per chiedere la mano della propria compagna.

Ma il momento romantico rischia di trasformarsi in un nuovo caos. Prima della proposta, infatti, Bernadette vedrà il filmato dell’aperitivo con la tentatrice e resterà completamente spiazzata.

La puntata si chiuderà proprio su questo momento di suspense, lasciando il pubblico con una domanda: accetterà la proposta oppure il gesto arriverà troppo tardi?