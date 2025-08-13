Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Tragedia sulla ex statale 35 a Pavia, tre morti nello scontro frontale: coppia muore annegata

DiRedazione

Pubblicato: 13 Ago, 2025 - ore: 21:31 #Cassinino, #ex statale 35, #incidente mortale, #Pavia
Tragico incidente sull'ex statale 35 “dei Giovi” tra Pavia e BorgarelloTragico incidente sull'ex statale 35 “dei Giovi” tra Pavia e Borgarello

Impatto tra auto e scooter in località Cassinino: la coppia in moto è stata sbalzata in un canale

È di tre morti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto, poco dopo le 18, sulla ex statale 35 “dei Giovi” tra Pavia e Borgarello, in località Cassinino.
Secondo una prima ricostruzione, una Mazda e uno scooter con due persone a bordo si sono scontrati frontalmente. L’impatto, violentissimo, ha proiettato i due occupanti della moto oltre il guard rail, facendoli cadere nel Navigliaccio, il canale che scorre accanto alla carreggiata. Per loro non c’è stato nulla da fare: sono morti annegati.

La vittima alla guida dell’auto

Anche il conducente dell’auto, un uomo di 77 anni, è deceduto poco dopo. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato rianimato sul posto dagli operatori del 118 e intubato, ma le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. L’uomo è morto prima di poter essere trasferito in ospedale.

Un tratto di strada ad alto rischio

Il punto in cui è avvenuto l’incidente si trova sul rettilineo dopo la fine della Tangenziale Ovest di Pavia in direzione Borgarello, poco prima dell’incrocio del Cassinino.
Si tratta di un tratto noto per altri gravi incidenti avvenuti negli anni: la strada è regolata da riga continua, divieto di sorpasso e autovelox fisso. Nonostante ciò, la pericolosità rimane elevata, complice la velocità sostenuta con cui spesso i mezzi viaggiano.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, sia per le operazioni su strada che per il recupero dei corpi nel Navigliaccio. Il personale sanitario dell’Areu è arrivato in codice rosso con due ambulanze e due auto mediche con rianimatori a bordo.
La polizia locale di Pavia, incaricata dei rilievi, sta cercando di stabilire con precisione la dinamica dello scontro: non è ancora chiaro se sia stato l’automobilista a invadere la corsia opposta o se siano intervenuti altri fattori.

Le prime ipotesi sulla dinamica

Dalla disposizione dei mezzi dopo l’urto, l’auto sembra essersi fermata oltre la linea di mezzeria, in direzione opposta al senso di marcia dello scooter, che viaggiava verso Pavia. L’impatto è stato tale da sbalzare entrambi i passeggeri della moto sulla riva alberata del canale, sul lato opposto rispetto al Naviglio Pavese.

Un dolore che colpisce due comunità

Al momento non sono state rese note le generalità delle tre vittime. Le comunità di Pavia e Borgarello, scosse dalla tragedia, attendono di conoscere l’identità delle persone coinvolte.
La gravità dell’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza della ex statale 35, una strada dove, nonostante le misure di controllo, continuano a verificarsi episodi mortali.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Femminicidio a La Spezia: donna di 54 anni uccisa dall’ex marito nella villa dove lavorava

Ago 13, 2025 Redazione
Attualità

Cecilia De Astis, la rabbia del figlio: ‘Non servono slogan’, possibili provvedimenti per i genitori dei ragazzini

Ago 13, 2025 Renato Valdescala
Attualità

Morto Padre Fedele Bisceglia, il frate ultrà che dedicò la vita ai poveri e al Cosenza

Ago 13, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Tragedia sulla ex statale 35 a Pavia, tre morti nello scontro frontale: coppia muore annegata

Attualità

Femminicidio a La Spezia: donna di 54 anni uccisa dall’ex marito nella villa dove lavorava

Attualità

Cecilia De Astis, la rabbia del figlio: ‘Non servono slogan’, possibili provvedimenti per i genitori dei ragazzini

Gossip e TV

Alda D’Eusanio senza freni su Mara Venier: ‘Una belva vera’, stoccate a Mediaset per Barbara d’Urso

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.