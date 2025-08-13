Tragedia sulla ex statale 35 a Pavia, tre morti nello scontro frontale: coppia muore annegata

Tragico incidente sull'ex statale 35 “dei Giovi” tra Pavia e Borgarello

Impatto tra auto e scooter in località Cassinino: la coppia in moto è stata sbalzata in un canale

È di tre morti il bilancio del gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto, poco dopo le 18, sulla ex statale 35 “dei Giovi” tra Pavia e Borgarello, in località Cassinino.

Secondo una prima ricostruzione, una Mazda e uno scooter con due persone a bordo si sono scontrati frontalmente. L’impatto, violentissimo, ha proiettato i due occupanti della moto oltre il guard rail, facendoli cadere nel Navigliaccio, il canale che scorre accanto alla carreggiata. Per loro non c’è stato nulla da fare: sono morti annegati.

La vittima alla guida dell’auto

Anche il conducente dell’auto, un uomo di 77 anni, è deceduto poco dopo. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato rianimato sul posto dagli operatori del 118 e intubato, ma le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. L’uomo è morto prima di poter essere trasferito in ospedale.

Un tratto di strada ad alto rischio

Il punto in cui è avvenuto l’incidente si trova sul rettilineo dopo la fine della Tangenziale Ovest di Pavia in direzione Borgarello, poco prima dell’incrocio del Cassinino.

Si tratta di un tratto noto per altri gravi incidenti avvenuti negli anni: la strada è regolata da riga continua, divieto di sorpasso e autovelox fisso. Nonostante ciò, la pericolosità rimane elevata, complice la velocità sostenuta con cui spesso i mezzi viaggiano.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, sia per le operazioni su strada che per il recupero dei corpi nel Navigliaccio. Il personale sanitario dell’Areu è arrivato in codice rosso con due ambulanze e due auto mediche con rianimatori a bordo.

La polizia locale di Pavia, incaricata dei rilievi, sta cercando di stabilire con precisione la dinamica dello scontro: non è ancora chiaro se sia stato l’automobilista a invadere la corsia opposta o se siano intervenuti altri fattori.

Le prime ipotesi sulla dinamica

Dalla disposizione dei mezzi dopo l’urto, l’auto sembra essersi fermata oltre la linea di mezzeria, in direzione opposta al senso di marcia dello scooter, che viaggiava verso Pavia. L’impatto è stato tale da sbalzare entrambi i passeggeri della moto sulla riva alberata del canale, sul lato opposto rispetto al Naviglio Pavese.

Un dolore che colpisce due comunità

Al momento non sono state rese note le generalità delle tre vittime. Le comunità di Pavia e Borgarello, scosse dalla tragedia, attendono di conoscere l’identità delle persone coinvolte.

La gravità dell’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza della ex statale 35, una strada dove, nonostante le misure di controllo, continuano a verificarsi episodi mortali.