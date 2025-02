Brasile, cellulare esplode nella tasca di una donna e va a fuoco mentre fa la spesa (VIDEO)

Cellulare esplode in tasca, attimi di orrore in Brasile

Un momento di ordinaria quotidianità si è trasformato in un incubo per una donna brasiliana, il cui cellulare è improvvisamente esploso nella tasca mentre faceva la spesa in un supermercato di Anápolis, città situata a circa 55 km da Goiânia. L’incidente, avvenuto sabato 8 febbraio, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del negozio e ha scosso profondamente la vittima e i testimoni presenti.

L’incidente e le conseguenze

Secondo quanto riportato, la donna stava facendo acquisti insieme al marito, Mateus Soares Lima, quando ha improvvisamente avvertito un forte calore nella tasca posteriore dei pantaloni. Pochi istanti dopo, il telefono ha preso fuoco, provocando il panico. Nel disperato tentativo di mettersi in salvo, la donna è corsa via, mentre i presenti accorrevano in suo aiuto.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Alfredo Abraão, le sono state diagnosticate ustioni di primo e secondo grado su mano, avambraccio, schiena e glutei. Il marito ha raccontato ai media locali che la moglie è profondamente traumatizzata dall’accaduto e ancora sotto shock.

Uma jovem ficou ferida depois de o telemóvel que trazia no bolso ter explodido enquanto fazia compras em Anápolis, no Brasil.



O telemóvel em causa, um Motorola Moto E32, incendiou-se rapidamente, provocando queimaduras de 1.º e 2.º grau.



A Motorola já está a investigar o caso. pic.twitter.com/V6u57Nj7rZ — Mundo Vivo (@mundo__vivo) February 10, 2025

Il cellulare coinvolto: Moto E32

Il dispositivo protagonista dell’incidente è un Motorola Moto E32, acquistato meno di un anno fa. Nonostante fosse un modello relativamente nuovo, il telefono ha subito una combustione improvvisa, sollevando interrogativi sulla sicurezza del prodotto e sulle possibili cause dell’esplosione.

La risposta di Motorola

In seguito all’accaduto, Motorola ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui afferma di essere in contatto con la vittima per raccogliere ulteriori dettagli sull’incidente e predisporre un’analisi tecnica del dispositivo. L’azienda ha sottolineato il suo impegno per la sicurezza dei consumatori, dichiarando che tutti i suoi prodotti sono progettati secondo i più elevati standard qualitativi e sottoposti a rigorosi test prima di essere immessi sul mercato.

Indagini in corso

Al momento, non è chiaro quale sia stata la causa esatta dell’esplosione del telefono. Incidenti di questo tipo possono derivare da diversi fattori, tra cui difetti di fabbricazione, surriscaldamento della batteria o utilizzo di caricabatterie non originali. Le indagini condotte da Motorola e dalle autorità locali aiuteranno a determinare le circostanze precise e ad adottare eventuali misure di sicurezza per evitare che episodi simili si ripetano.

I resti del telefono andato a fuoco