Brasile, 22 anni muore dopo una TAC per shock anafilattico: cosa è successo all’avvocata Leticia Paul

DiRedazione

Pubblicato: 27 Ago, 2025 - ore: 00:16 #Brasile, #shock anafilattico, #TAC
Leticia PaulLeticia Paul

Tragedia durante un controllo di routine

Un normale esame diagnostico si è trasformato in tragedia per Leticia Paul, 22 anni, giovane avvocata di Lontras, nello stato brasiliano di Santa Catarina. Mercoledì scorso, Leticia è stata sottoposta a una TAC con mezzo di contrasto presso l’ospedale regionale di Alto Vale a Rio do Sul.

La reazione allergica e il ricovero

Subito dopo l’iniezione del mezzo di contrasto iodato, la giovane ha sviluppato uno shock anafilattico, una reazione allergica fulminante che può restringere le vie respiratorie, gonfiare la gola e far crollare la pressione sanguigna. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, Leticia è spirata meno di 24 ore dopo.

Chi era Leticia Paul

Leticia Paul, laureata in Giurisprudenza presso il Colégio Sinodal Ruy Barbosa, stava proseguendo con un master in Diritto e Business Immobiliare. Colleghi e amici la ricordano come una giovane brillante e solare, con grandi prospettive professionali e personali. La comunità di Lontras è rimasta sconvolta dalla tragedia.

Le reazioni ufficiali

L’ospedale regionale ha espresso “rammarico per la perdita” e sottolineato che tutte le procedure erano state effettuate secondo protocolli clinici. La scuola di Giurisprudenza ha manifestato il proprio cordoglio verso la famiglia e gli amici di Leticia.

Un evento raro ma drammatico

Secondo le statistiche della National Library of Medicine, la reazione fatale al mezzo di contrasto è un evento estremamente raro, che si verifica in circa 1 paziente su 5.000-10.000. Questo episodio sottolinea l’importanza della prevenzione e della gestione rapida delle emergenze durante procedure mediche di routine.

Funerali e ricordo

I funerali si sono svolti presso la Casa Mortuária Jardim Primavera di Rio do Sul, seguiti dalla cremazione a Balneário Camboriú. Leticia sarà ricordata per la sua determinazione, la passione per lo studio e il suo spirito vivace e positivo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.