Brasile, 22 anni muore dopo una TAC per shock anafilattico: cosa è successo all’avvocata Leticia Paul

Leticia Paul

Tragedia durante un controllo di routine

Un normale esame diagnostico si è trasformato in tragedia per Leticia Paul, 22 anni, giovane avvocata di Lontras, nello stato brasiliano di Santa Catarina. Mercoledì scorso, Leticia è stata sottoposta a una TAC con mezzo di contrasto presso l’ospedale regionale di Alto Vale a Rio do Sul.

La reazione allergica e il ricovero

Subito dopo l’iniezione del mezzo di contrasto iodato, la giovane ha sviluppato uno shock anafilattico, una reazione allergica fulminante che può restringere le vie respiratorie, gonfiare la gola e far crollare la pressione sanguigna. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, Leticia è spirata meno di 24 ore dopo.

Chi era Leticia Paul

Leticia Paul, laureata in Giurisprudenza presso il Colégio Sinodal Ruy Barbosa, stava proseguendo con un master in Diritto e Business Immobiliare. Colleghi e amici la ricordano come una giovane brillante e solare, con grandi prospettive professionali e personali. La comunità di Lontras è rimasta sconvolta dalla tragedia.

Le reazioni ufficiali

L’ospedale regionale ha espresso “rammarico per la perdita” e sottolineato che tutte le procedure erano state effettuate secondo protocolli clinici. La scuola di Giurisprudenza ha manifestato il proprio cordoglio verso la famiglia e gli amici di Leticia.

Un evento raro ma drammatico

Secondo le statistiche della National Library of Medicine, la reazione fatale al mezzo di contrasto è un evento estremamente raro, che si verifica in circa 1 paziente su 5.000-10.000. Questo episodio sottolinea l’importanza della prevenzione e della gestione rapida delle emergenze durante procedure mediche di routine.

Funerali e ricordo

I funerali si sono svolti presso la Casa Mortuária Jardim Primavera di Rio do Sul, seguiti dalla cremazione a Balneário Camboriú. Leticia sarà ricordata per la sua determinazione, la passione per lo studio e il suo spirito vivace e positivo.