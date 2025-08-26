Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Parma, 15enne morta di overdose da Mdma: quattro ventenni rischiano il processo

DiRedazione

Pubblicato: 26 Ago, 2025 - ore: 23:31 #Mdma, #overdose, #Parma
L'amico della 15enne e altri tre giovani indagati dalla Procura di Parma per la morte per overdoseL'amico della 15enne e altri tre giovani indagati dalla Procura di Parma per la morte per overdose

Un anno dopo la tragedia che ha scosso Parma, la Procura ha chiuso le indagini sulla morte della ragazza di 15 anni trovata senza vita il 12 agosto 2024 nell’abitazione di un amico. Quattro giovani ventenni sono indagati e rischiano di finire a processo.

La notte della tragedia e l’allarme dato troppo tardi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la ragazza aveva trascorso la serata in compagnia di un amico ventenne, presso la cui abitazione avrebbe consumato cristalli di Mdma sciolti in acqua. L’autopsia ha stabilito che la morte è stata causata da ipertemia maligna indotta da una concentrazione letale della sostanza.

Il decesso sarebbe avvenuto tra le 2 e le 4 del mattino, ma l’allarme al 118 fu dato soltanto ore dopo, quando ormai era troppo tardi. Per la Procura, quando la giovane ha iniziato a stare male, in casa c’erano almeno tre ragazzi. Nessuno di loro avrebbe chiamato subito i soccorsi.

Le accuse e gli indagati

Il giovane che ospitava la ragazza è indagato per omicidio preterintenzionale (in subordine riqualificabile come morte in conseguenza di altro reato, ovvero la cessione di droga), omissione di soccorso e spaccio.

Insieme a lui, altri due 19enni sono accusati di omissione di soccorso (per uno dei due anche di spaccio), mentre a una 20enne parmigiana è contestato il reato di spaccio, poiché avrebbe ceduto la sostanza originariamente acquistata dal gruppo.

Secondo l’atto di chiusura delle indagini, i ragazzi non solo non hanno prestato aiuto alla 15enne in preda al malore, ma avrebbero continuato a cercare altra droga sui social, invece di chiamare il 118.

Il consenso invalido della minorenne

Gli inquirenti sottolineano come, nonostante la ragazza avesse accettato volontariamente di consumare la sostanza, per la legge il suo consenso non fosse valido: essendo minorenne, era «incapace per età».

L’amico che la ospitava avrebbe anche ripreso con il cellulare alcuni momenti in cui entrambi assumevano la sostanza, aggravando ulteriormente il quadro probatorio.

Il dolore della famiglia e il futuro processo

La 15enne frequentava il liceo classico ed era descritta come una ragazza brillante. Poco prima della tragedia aveva inviato un messaggio audio al padre per rassicurarlo, spiegando che avrebbe dormito a casa dell’amico per non disturbarlo al suo rientro.

La famiglia, assistita dagli avvocati Paolo Mingori e Ugo Cacciatore, sta valutando di costituirsi parte civile al processo. L’udienza preliminare sarà il prossimo passaggio decisivo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Chi è Sergio Corsano: il papà eroe svanito nel Lago di Como

Ago 26, 2025 Renato Valdescala
Attualità

Roma, 60enne violentata a di Tor Tre Teste: confessa 26enne con permesso per motivi umanitari

Ago 26, 2025 Redazione
Attualità

Bassano del Grappa, professore accoltellato per una sigaretta: fermato un 30enne

Ago 26, 2025 Giuseppe D'Alto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Parma, 15enne morta di overdose da Mdma: quattro ventenni rischiano il processo

Attualità

Chi è Sergio Corsano: il papà eroe svanito nel Lago di Como

Notizie Audaci

Valtournenche, muore a 25 anni la maestra di sci Chiara Arduino: fatale un malore improvviso

Attualità

Roma, 60enne violentata a di Tor Tre Teste: confessa 26enne con permesso per motivi umanitari

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.