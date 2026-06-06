Incidente a Brescello, 19enne travolto e ucciso in bici: Giovanni stava andando a un festival con un amico

Tragico incidente a Brescello

Giovanni Zaccaria Abden è morto dopo essere stato investito lungo la Provinciale Cisa da un 43enne

Un viaggio iniziato in treno dalla Toscana e terminato in tragedia. Giovanni Zaccaria Abden, 19 anni, residente a Pontedera, ha perso la vita nella notte tra il 5 e il 6 giugno dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in bicicletta lungo la Strada Provinciale 62 Cisa, nel territorio di Brescello, in provincia di Reggio Emilia.

Con lui c’era un amico di 18 anni, anche lui di Pontedera, rimasto ferito e trasportato all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sarebbero serie ma non tali da far temere per la vita.

La tragedia mentre andavano al festival di Reggio Emilia

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani erano arrivati in treno a Parma e stavano raggiungendo Reggio Emilia per partecipare all’Elrow Town Italy, il grande festival di musica elettronica in programma al Campovolo e capace di richiamare migliaia di persone da tutta Italia.

Intorno alle 3.30, mentre percorrevano la Provinciale Cisa all’altezza della concessionaria Auto Zatti, sono stati travolti da una Volkswagen Passat.

L’impatto è stato violentissimo. Per Giovanni Zaccaria Abden non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma il giovane è morto a causa delle gravissime ferite riportate.

Chi guidava l’auto coinvolta nell’incidente

Alla guida della Volkswagen Passat si trovava un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense.

L’automobilista è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla in stato di choc ma sostanzialmente illeso.

Gli accertamenti dei carabinieri riguarderanno anche il suo stato psicofisico al momento dell’incidente, come avviene di prassi nei casi di investimento mortale.

I dubbi sulla dinamica dello schianto

Restano ancora molti aspetti da chiarire in relazione alla dinamica dell’incidente. Secondo alcune ricostruzioni emerse nelle prime ore successive alla tragedia, i due ragazzi potrebbero trovarsi sulla stessa bicicletta al momento dell’impatto, ma si tratta di un elemento ancora al vaglio degli investigatori.

Fondamentale sarà la testimonianza del giovane sopravvissuto, che potrebbe aiutare i militari a ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima dell’investimento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, che hanno effettuato tutti i rilievi tecnici necessari.

Aperta un’inchiesta sulla morte del 19enne

La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto.

Sia la Volkswagen Passat sia la bicicletta coinvolta nell’incidente sono state poste sotto sequestro. Gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio utile per comprendere le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica del drammatico schianto.

Intanto Pontedera piange Giovanni Zaccaria Abden, 19 anni appena, morto mentre inseguiva una serata di musica e divertimento che non è mai iniziata. Una tragedia che ha sconvolto due regioni e che ora attende risposte dall’inchiesta aperta dalla magistratura.