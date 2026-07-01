Nuota nel fiume con il fidanzato, poi l’attacco dell’alligatore: Brittany muore a 31 anni, la drammatica telefonata

La 31enne Brittany Clark e il fidanzato che ha cercato di salvarla

La donna è stata aggredita durante un’escursione in Florida, il compagno ha cercato disperatamente di strapparla dalle fauci del rettile,

Una giornata trascorsa nella natura si è trasformata in una tragedia destinata a lasciare il segno. Brittany Clark, 31 anni, è morta dopo essere stata attaccata da un enorme alligatore mentre faceva il bagno nel fiume Econlockhatchee, all’interno della Little Big Econ State Forest, in Florida. Nelle ultime ore sono state diffuse anche alcune fotografie che la ritraggono sorridente pochi mesi prima dell’incidente, immagini che raccontano la vita di una giovane donna amante dell’avventura e della vita all’aria aperta.

L’attacco improvviso nel fiume davanti al fidanzato

Secondo la ricostruzione delle autorità, Brittany si trovava insieme al fidanzato Chance Allison e ad alcuni amici durante un’escursione. Il gruppo aveva deciso di fermarsi per fare un bagno nel fiume quando, in circa un metro d’acqua, un alligatore lungo oltre tre metri avrebbe improvvisamente attaccato la giovane.

Il rettile l’ha afferrata con violenza, provocandole ferite devastanti alle braccia. Il fidanzato ha cercato disperatamente di liberarla dalle fauci dell’animale, riuscendo inizialmente a farle lasciare una presa. L’alligatore, però, avrebbe attaccato immediatamente l’altro braccio della donna.

Le registrazioni del 911 raccontano gli ultimi drammatici istanti

Le autorità hanno diffuso anche la registrazione della drammatica chiamata al 911 effettuata subito dopo l’attacco. A telefonare è stato il fidanzato di Brittany Clark, che insieme agli amici era riuscito a trascinare la donna fino alla riva nel disperato tentativo di salvarle la vita.

Nell’audio si percepisce tutta la tensione di quei momenti. “Qualcuno è stato morso da un alligatore. Grave, davvero grave. Per favore, fate presto”, dice l’uomo all’operatore, mentre cerca di fermare la massiccia emorragia.

Pochi istanti dopo descrive le condizioni devastanti della 31enne: “Un braccio è praticamente attaccato a un filo, l’altro è stato completamente staccato”.

Brittany è stata caricata su un’ambulanza e trasportata d’urgenza verso l’ospedale più vicino, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Come confermato dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, la giovane è morta durante il trasporto nonostante il disperato intervento dei soccorritori.

Le ultime foto e il ricordo della famiglia

Dopo la tragedia sono riemerse le immagini condivise dalla giovane sui social. Brittany amava la natura, le escursioni, le moto, gli animali e lavorava come operatrice di bulldozer. Chi la conosce la descrive come una ragazza piena di energia, sempre pronta a vivere nuove esperienze.

Il fidanzato, ancora sotto shock, ha affidato il suo dolore a una breve dichiarazione: “Era una persona straordinaria e premurosa. Non meritava di morire in questo modo. Era la donna più forte che abbia mai conosciuto.”

Per aiutare la famiglia è stata aperta anche una raccolta fondi destinata a riportare la salma della giovane nella sua California, dove vivono i genitori.

Tre attacchi in una settimana in Florida

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul rischio rappresentato dagli alligatori nei corsi d’acqua della Florida. Secondo le autorità locali, quello costato la vita a Brittany Clark è il terzo attacco registrato nell’ultima settimana nella Florida centrale.

Gli esperti invitano residenti e turisti a fare il bagno esclusivamente nelle aree autorizzate, evitare di avvicinarsi agli alligatori e non dar loro mai da mangiare, ricordando che anche tratti di fiume apparentemente tranquilli possono nascondere pericoli improvvisi.