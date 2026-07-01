Melendugno, muore Cosimo Damiano Poleti nello schianto con il figlio: dall’ospedale arriva una notizia che fa sperare per il piccolo

Padre e figlio travolto in moto

Cosimo Damiano Poleti, 36 anni, ha perso la vita nello scontro con un’auto sulla provinciale tra Melendugno e San Foca

Una serata d’estate si è trasformata in una tragedia sulle strade del Salento. Cosimo Damiano Poleti, 36 anni, ha perso la vita in un violento incidente avvenuto sulla strada provinciale 145, tra Melendugno e la marina di San Foca, in provincia di Lecce. Con lui viaggiava il figlio Jacopo, di appena sette anni, rimasto gravemente ferito. Nelle ultime ore, però, dall’ospedale è arrivato un aggiornamento che porta un primo, seppur piccolo, motivo di speranza.

Lo schianto sulla provinciale 145

L’incidente si è verificato intorno alle 21, in un tratto particolarmente trafficato durante la stagione estiva, all’altezza di un distributore di carburante.

Per cause ancora in fase di accertamento, lo scooter Kawasaki sul quale viaggiavano padre e figlio si è scontrato con una Fiat Panda presa a noleggio da una famiglia di turisti polacchi.

L’impatto è stato violentissimo. Il 36enne è stato sbalzato dal mezzo riportando lesioni gravissime. I sanitari del 118 hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma l’uomo è morto durante il trasporto in ospedale.

Il figlio ricoverato: i medici sciolgono la prognosi

Il piccolo Jacopo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce con un importante trauma facciale e una frattura scomposta del femore, oltre ad altre lesioni riportate nello schianto.

Dopo una notte di grande apprensione, è arrivata però la notizia che familiari e amici attendevano con ansia: i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Il bambino resta ricoverato e dovrà affrontare un lungo percorso di cure e riabilitazione, ma le sue condizioni vengono definite in miglioramento e costantemente monitorate dal personale sanitario.

Illesa la famiglia di turisti coinvolta nello scontro

Sull’altra vettura viaggiavano quattro turisti polacchi, una coppia con i due figli, che hanno riportato soltanto ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Indagini in corso sulla dinamica

La Procura di Lecce ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti, mentre gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile a chiarire le responsabilità.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche una presunta mancata precedenza, ma saranno gli accertamenti tecnici e le perizie a stabilire cosa sia realmente accaduto nei secondi che hanno preceduto il violento impatto.

Mentre proseguono le indagini, il Salento piange Cosimo Damiano Poleti, un padre di appena 36 anni, e spera che il piccolo Jacopo possa presto lasciarsi alle spalle la tragedia che ha cambiato per sempre la sua vita.