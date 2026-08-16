Belen Rodriguez e il Ferragosto in Sardegna che infiamma il gossip: botta e risposta al vetriolo

Belen Rodriguez

La showgirl replica alla ricostruzione sulla notte a Porto Rafael e difende i suoi amici: Parpiglia ribatte sui social e rilancia

È diventato un botta e risposta a distanza quello tra Belen Rodriguez e Gabriele Parpiglia dopo le indiscrezioni sulla vacanza della showgirl in Sardegna. Al centro della discussione c’è la serata trascorsa a Porto Rafael, durante la quale Belen sarebbe stata fotografata insieme a un gruppo di amici e, secondo la ricostruzione del giornalista, avrebbe poi lasciato il locale intorno alle 3.27 insieme a uno dei ragazzi presenti.

Una ricostruzione che aveva alimentato anche interrogativi sulla situazione sentimentale della showgirl e sul rapporto con Gaetano Fidanzati. Belen, però, ha scelto di intervenire direttamente sui social, contestando con durezza il modo in cui sarebbe stata raccontata quella serata.

Belen: “Bravi a tagliare le foto”

La risposta della showgirl è arrivata attraverso una serie di contenuti pubblicati nelle Instagram Stories. Belen ha contestato soprattutto la rappresentazione delle immagini che la ritraevano insieme a un ragazzo, sostenendo che gli scatti sarebbero stati utilizzati in modo da escludere volutamente il resto della compagnia. I rumors, però, farebbero riferimento a Simone Pollastri.

«Alludendo, bluffando e facendo credere cose che non sono esattamente così», ha scritto Rodriguez, aggiungendo: «Solita metodologia, comunque bravi a tagliare le foto ed escludere il gruppo per far credere cose diverse».

Poi la precisazione sulle persone con cui era stata fotografata: «I miei amici rimangono, da dieci anni a questa parte. E io alle amicizie ci tengo».

Un messaggio attraverso il quale Belen ha quindi rivendicato la natura delle sue frequentazioni e contestato l’interpretazione data agli scatti della vacanza.

Belen ribatte ai rumors di gossip di queste ore

Lo sfogo dopo la vacanza in Sardegna

La showgirl non si è limitata a contestare la ricostruzione della serata. In un altro passaggio del suo sfogo ha rivolto parole molto dure a chi, a suo giudizio, contribuirebbe a rovinare la serenità delle persone per ottenere un ritorno economico.

«Ciao Sardegna, grazie per l’amore di cui sono stata circondata e un gran bel vaffanc*lo a chi vive per rovinare la serenità degli esseri umani (e monetizzare) a discapito di chiunque», ha scritto Belen.

Un riferimento evidentemente legato alle notizie e alle immagini circolate durante la sua permanenza sull’isola.

La questione, tuttavia, non si è chiusa con la replica della Rodriguez.

Parpiglia risponde: “Non ho letto la parola: non è vero”

A stretto giro è arrivata infatti la controreplica di Gabriele Parpiglia, sempre attraverso le Instagram Stories.

Il giornalista ha risposto alle accuse della showgirl contestando il contenuto della sua smentita e sostenendo che Belen non avrebbe negato in maniera esplicita la ricostruzione da lui pubblicata.

«Puoi scrivere e offendere e trovare scuse», ha esordito Parpiglia, per poi aggiungere: «Resta di vero che Gaetano ha scoperto la tua Sardegna attraverso il mio racconto. Non puoi smentirlo».

Quindi l’affondo finale: «Blatera quanto vuoi ma non ho letto la parola: non è vero. Come del resto in passato».

Parpiglia ha chiuso il suo intervento con una battuta polemica sul rapporto tra lavoro e informazione: «Il giorno in cui lavorerai gratis sarà davvero il 32 febbraio».

Le versioni restano contrapposte

Il confronto, dunque, si è spostato dal racconto della serata alle modalità con cui la vicenda è stata rappresentata. Belen contesta la ricostruzione e accusa di aver utilizzato immagini fuori contesto, mentre Parpiglia difende quanto pubblicato e sostiene che la showgirl non abbia smentito nel merito alcuni degli elementi da lui raccontati.

Al momento, quindi, restano due versioni contrapposte della vicenda. Da una parte lo sfogo della Rodriguez, che rivendica le proprie amicizie e accusa chi racconta la sua vita privata di alterare la realtà attraverso immagini e allusioni; dall’altra la risposta del giornalista, che ribadisce la propria ricostruzione e rilancia la polemica.

La vicenda nata durante la vacanza in Sardegna si è così trasformata in un confronto pubblico sui social, con protagonisti due volti molto conosciuti del mondo dello spettacolo e dell’informazione televisiva.

La replica di Parpiglia a Belen Rodriguez