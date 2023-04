Buon 1 maggio 2023 immagini e frasi

Un 1° maggio di speranza ma anche di paura. Una Festa del Lavoro che arriva in un momento di sofferenza e dolore per la guerra in Ucraina oltre che per le profonde ferite lasciate dalla pandemia di Covid 19, tuttora in corso, e per un futuro incerto e di grandi preoccupazioni. In tanti rischiano di perdere il lavoro, c’è chi probabilmente non rialzerà più la saracinesca e chi dovrà fare i salti mortali per rispettare tutte le scadenze.

Festa del Lavoro: il dramma del presente, le incertezze e le speranze del futuro

Nella speranza che le misure adottate dal Governo si rivelino efficaci e riescano a contenere i danni prodotti da quanto accaduto in questi difficili anni di emergenza che ha costretto gli italiani (e il mondo intero) ad abituarsi a nuove regole di vita con restrizioni che con il tempo sono state gradualmente allentante fino a tornare praticamente alla normalità. Nonostante ciò in tanti vivono di precarietà e molti perdono o rischiano la vita sul luogo del lavoro.

Buon 1° maggio, immagini da inviare su WhatsApp

Tanti gli eventi significativi in programma il 1° maggio per celebrare le conquiste di operai e dipendenti in anni di lotta per la dignità del lavoro. A Roma si terrà il tradizionale concertone con tanti artisti che saliranno sul palco per cantare e lanciare messaggi significativi. C’è chi invece proverà a sorprendere parenti ed amici, soprattutto chi sta attraversando un momento di difficoltà, con un messaggio di incoraggiamento, una frase divertente o immagini significative per augurare buon 1° maggio.

Frasi buon 1° maggio

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice

Se vuoi rendere un uomo felice riempi le sue mani di lavoro, il suo cuore di affetto, la sua mente di uno scopo

Non posso smettere di lavorare. Avrò tutta l’eternità per riposare. Madre Teresa di Calcutta.

Beato è colui che mantiene una professione che corrisponde al suo hobby. George Bernard Shaw.

Una macchina può fare il lavoro di 50 uomini comuni. Ma non esiste una macchina che possa fare il lavoro di un uomo straordinario. Elbert Hubbard.

Se vuoi rendere un uomo felice riempi le sue mani di lavoro, il suo cuore di affetto, la sua mente di uno scopo. Buon 1 maggio!

Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo (Lev Tolstoj).

Il lavoro stanca chi non ce l’ha.

Un pensiero ai disoccupati, ai sottopagati, agli sfruttati. E alle donne che a parità di qualifica troppo spesso guadagnano meno degli uomini. Buon 1 Maggio (Chiara Giaccardi).

Oggi è la Festa del Lavoro… Ma il festeggiato dov’è?

Il lavoro in Italia è un po’ come nelle favole” – “Quindi va alla grande!” – “No… C’era una volta

Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori, quindi la cosa non ti riguarda: hai altri 364 giorni per festeggiare! Buon 1° Maggio!

Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita. (Confucio)

L’Italia è una Repubblica fondata sullo stage. (Beppe Severgnini)Il segreto di goderti il tuo lavoro è di avere un passatempo che è anche peggio. (Bill Watterson)

