Sinner fuori ad Halle: il record interrotto, solo Cobolli tiene alta la bandiera italiana sull’erba tedesca

Jannik Sinner elimato ad Halle

Sinner battuto da Bublik in tre set, eliminato anche Sonego

Clamorosa sconfitta per Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Halle, in Germania. Il numero uno del mondo è stato eliminato agli ottavi da Aleksandr Bublik, attuale n.45 del ranking, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in due ore di gioco. L’altoatesino, campione in carica del torneo, interrompe una striscia positiva con i giocatori fuori dalla top 20 che durava da 66 partite. Inoltre non perdeva due partite nelle ultime tre dal 2023. Dopo il ko con Alcaraz a Parigi, arriva anche la sconfitta ad Halle.



Un campanello d’allarme in vista di Wimbledon, su una superficie — l’erba — ancora da domare pienamente per l’azzurro.

Sinner aveva iniziato bene, dominando il primo set, ma ha poi sofferto la varietà del kazako, già vincitore ad Halle nel 2023. Bublik ha alzato il livello con servizio potente e colpi spettacolari, mentre l’azzurro ha mostrato segni di nervosismo e fatica nel ritmo.

Nel set decisivo, perso il servizio sul 3-3, Sinner ha tentato invano il contro-break. Al cambio campo sul 4-5, si è coperto il volto con l’asciugamano: gesto che ha fatto il giro dei social, simbolo di una frustrazione difficile da mascherare.

Sonego lotta ma cede a Zverev: partita da applausi

Anche Lorenzo Sonego ha salutato Halle agli ottavi, ma lo ha fatto con una prestazione maiuscola. Il torinese ha portato al tiebreak decisivo Alexander Zverev, numero 4 al mondo, cedendo solo per 3-6, 6-4, 7-6 dopo due ore e 23 minuti.

Ottimo primo set per Sonego, aggressivo e preciso al servizio. Ma nel secondo e terzo parziale Zverev ha fatto la differenza con 10 ace, 90% di prime in campo e solo 18 errori gratuiti. Un match che Sonego può lasciare a testa alta.

TAKE A BOW BUBLIK! 🤩



Alexander Bublik becomes the first player outside of the Top 20 to defeat Sinner since Cincinnati 2023 (Lajovic)#TWO25 pic.twitter.com/fdUKmcWCfU — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2025

Cobolli vola ai quarti e salva l’orgoglio azzurro

L’unico italiano ancora in gara ad Halle è Flavio Cobolli, che ha superato in tre set Denis Shapovalov: 7-6, 4-6, 7-6 in due ore e 33 minuti.

Partita equilibratissima decisa nei dettagli, soprattutto nel tiebreak finale dove il romano ha mantenuto nervi saldi. Cobolli raggiunge così il terzo quarto di finale stagionale a livello ATP e affronterà ora Alexander Zverev.

Bolelli e Vavassori dominano: finale ad Halle nel doppio

Grandi notizie anche dal doppio maschile. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, campioni in carica ad Halle e seconde teste di serie, si sono qualificati per la finale, battendo nettamente i canadesi Auger-Aliassime/Shapovalov per 6-2, 6-2 in appena 47 minuti.

Per gli azzurri è la seconda finale consecutiva ad Halle, dove cercheranno di difendere il titolo.

A Berlino brilla la coppia Errani-Paolini: semifinali raggiunte

Infine, ottime notizie anche dal Berlin Tennis Open. Le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’accesso alle semifinali del doppio, battendo in rimonta le statunitensi Ashlyn Krueger e Jessica Pegula per 5-7, 6-1, 10-6.

Tredicesimo successo consecutivo per la coppia azzurra, sempre più affiatata e convincente anche sull’erba.