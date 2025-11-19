Notizie Audaci

Buon onomastico Fausto oggi 19 novembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Auguri Fausto

Si festeggia oggi 19 novembre San Fausto di Alessandria. Fu diacono della Chiesa alessandrina dalla metà del sec. III fino agli inizi del sec. IV. Durante la persecuzione di Valeriano, giudicato dal prefetto Emiliano, insieme col vescovo Dionigi e con i diaconi Eusebio e Cheremone, subì l’esilio nella regione di Kefro in Libia.

San Fausto di Alessandria, dalla persecuzione di Valeriano al martirio di Diocleziano

Successivamente riuscì a rientrare in Egitto dove condusse una vita da nomade con i diaconi Eusebio e Cheremone. Fu perseguitato e vittima di martirio sotto l’imperatore Diocleziano (tra il 303 e il 305) che ne ordinò la decapitazione.

Significato del nome. Riprende il cognomen e anche praenomen romano Faustus, piuttosto comune e tipico della gens Cornelia: è basato sul termine latino faustus, che significa “favorevole”, “benevolo”, “fausto“, “felice”, “fortunato”.

Buon onomastico Fausto 19 novembre, video e immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi, 19 novembre, in occasione della ricorrenza di San Fausto  tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare, buon onomastico Fausto. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare oggi, 19 novembre, per gli auguri di buon onomastico.

