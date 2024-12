Cairate, mister Davide Semprevivo si sente male e muore a 29 anni durante l’allenamento

Si è sentito male ed è morto mentre dirigeva la seduta di allenamento della juniores del Lonate Ceppino del centro sportivo di via San Martino a Cairate. Per il 29enne Davide Semprevivo non c’è stato nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi.

Dramma a Cairate, Davide Semprevivo stroncato da un malore mentre dirigeva l’allenamento del Lonato Ceppino

Il dramma si è materializzato intorno alle 18:30 di venerdì 13 dicembre. Gli operatori del soccorso hanno immediatamente praticato le manovre di rianimazione e trasportato il giovane allenatore all’ospedale di Legnano dove è deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. Incredulità e dolore per l’improvvisa scomparsa di Davide Semprevivo che aveva messo al servizio dei più giovani la sua grande passione per il calcio. Sui social in molti l’hanno ricordato e manifestato cordoglio alla famiglia ed alla squadra del Lonato Ceppino.

In segno di lutto il club ha deciso di annullare gli impegni in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre. Dal profilo Instagram emerge l’entusiasmo con il quale svolgeva il ruolo di allenatore. “É il mestiere più complicato ma anche il più divertente. Il primo che arriva, l’ultimo che se ne va”. La passione per la Juventus, per i viaggi e per il suo amato cagnolino.