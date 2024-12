Travolta e uccisa dopo aver acquistato i regali di Natale a Liverpool: ‘Doni e sangue sull’asfalto’

Aveva appena acquistato i regali natalizi per i propri cari quando è stata travolta e uccisa da una Ford Focus a Kirkdale, un quartiere di Liverpool, nel Merseyside. La vittima è la 72enne Lin Donnelly. I testimoni hanno descritto di aver visto borse e doni sparsi lungo Brewster Street, Bootle e “sangue ovunque”.

La 72enne Lin Donnelly è stata investita a Kirkdale, arrestato automobilista

I servizi di emergenza sono stati chiamati a Brewster Street alle 19:45. Un uomo di 46 anni di Liverpool è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte per guida imprudente. È stato interrogato e rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini, ha affermato la polizia. “Chiediamo a chiunque abbia assistito all’incidente di farsi avanti. Chiediamo anche a tutti gli automobilisti che potrebbero avere filmati della dashcam di contattarci.” – ha affermato l’ispettore capo Andy Foster.

I familiari: ‘Perdita insopportabile’

Devastati i familiari di Lin Donnelly. Per loro il Natale sarà tristissimo. “Le parole non possono descrivere il dolore nei nostri cuori per la tua insopportabile perdita. La nostra vita non sarà mai più la stessa senza di te”. E pensare che la 72enne era uscita proprio per acquistare alcuni doni per i propri cari da scartare dopo il cenone.