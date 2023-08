Caivano, don Patriciello ‘benedice’ le parole di Rocco Siffredi: ‘Oscuriamo i siti, lo invito qui’

“Condivido le parole di Rocco Siffredi e lo invito qui”. Così don Maurizio Patriciello, che parlando con i giornalisti alla partenza della manifestazione organizzata dai comitati civici di Caivano, si dice d’accordo con l’appello lanciato da Siffredi sull’educazione sessuale e sul divieto di accesso libero alla pornografia.

Don Maurizio Patriciello si unisce all’appello di Rocco Siffredi: ‘Oscuriamo i siti per adulti’

“Lui ha detto che condivide le parole di Eugenia Roccella che ha detto oscuriamo i siti per adulti per i ragazzini. Lui ha detto facciamolo. Un conto è che questa cosa la dica un prete, un conto è che la dica una p***nostar. Inizi a chiudere il suo”.

E poi in riferimento all’impatto dei film vietati ai minori sugli adolescente don Maurizio Patriciello ha tirato in ballo il caso di Palermo. “C’è una frase di uno dei ragazzi di Palermo che secondo me è emblematica: ‘compà eravamo 100 cani su una gatta. Io queste cose le ho viste solo nei video hard’. Un ragazzo che a 10 anni vede un porno non avrà la capacità di gestire la sua sessualità prorompente, non è capace di avere un discernimento tra bene e male”.