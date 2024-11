Canada, ritrovato dopo 50 giorni ventenne scomparso: sopravvissuto a -20 gradi

Sam Benastick, 20 anni, è stato ritrovato 50 giorni dopo essere scomparso nel parco provinciale Redfern-Keily, in Canada. Lo riporta l’emittente Abc. È stato notato da due lavoratori di una piattaforma petrolifera che il 26 novembre stavano percorrendo il sentiero del lago Redfern, nella Columbia Britannica e che l’hanno riconosciuto.

Sam Benastick era scomparso l’8 ottobre nel parco provinciale Redfern-Keily

Del ragazzo, un escursionista, non si avevano più notizie dall’8 ottobre quando si era avventurato per una battuta di pesca a circa 900 km a nord di Vancouver. In questi 50 giorni di intense ricerche da parte delle autorità canadesi, le temperature nell’area sono scese fino a -20 gradi. Sam Benastick sarebbe dovuto rientrare a casa il 19 ottobre, dopo una battuta di pesca di 10 giorni.

Quando la madre non l’ha vista rientrare ha lanciato l’allarme. Oltre 50 volontari provenienti da varie parti della Columbia Britannica si sono mobilitati per trovare Sam. Le ricerche sono durate 20 giorni, prima che i soccorritori si arrendessero.

Ha campeggiato in un rifugio di fortuna costruito da lui

Benastick ha raccontato alla polizia di essere inizialmente rimasto in macchina per poi raggiungere a piedi un ruscello vicino a una montagna, dove ha campeggiato per altri 10-15 giorni. Poi si è spostato più a valle e ha costruito un rifugio di fortuna nel letto di un torrente prosciugato. È stato da lì che Benastick si è diretto verso il luogo in cui i due operai lo hanno trovato.