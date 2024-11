Oderzo, nasconde telecamere nel bagno delle professoressa: denunciato bidello guardone

Un bidello di 47 anni che lavora in un istituto comprensivo di Oderzo, in provincia di Treviso, è stato denunciato dai carabinieri di Conegliano per aver nascosto una microtelecamera nella toilette degli insegnanti della scuola.

La professoressa si è appostata davanti al bagno ed ha aspettato che il bidello recuperasse la microcamera

Ad accorgersi che, nascosta sotto la carta del cestino c’era la microcamera che puntava verso il wc, è stata una di loro il 12 novembre quando si è recata in toilette. Per individuare chi fosse il guardone, la

professoressa l’ha lasciata là, tenendo sotto controllo l’andirivieni in bagno per vedere chi sarebbe passato a recuperarla, scoprendo che appunto era il bidello.

All’uomo, incensurato, i carabinieri hanno sequestrato la microcamera e anche perquisito la casa, sequestrandogli tutti gli apparecchi elettronici che hanno trovato per capire da quanto tempo il bidello registrava filmati e che uso ne facesse. É stato denunciato per interferenze illecite nella vita privata, aggravato dal fatto che a commetterlo è stato un pubblico ufficiale.