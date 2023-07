Canone Rai in utenza telefonica, presidente Udicon: ‘No a bolletta contenitore’

Dalla bolletta elettrica all’utenza telefonica. Fa discutere la nuova ipotesi sul Canone Rai avanzata in Commissione Rai dal Ministro Giorgetti.

In Commissione Rai il Ministro Giorgetti ha annunciato la possibile svolta sul Canone col passaggio all’utenza telefonica

“Un provvedimento che merita di essere oggetto di attenzioni per i possibili effetti negativi sulla trasparenza e la comparabilità delle tariffe, oltre a disincentivare il risparmio” – ha dichiarato Martina Donini, presidente nazionale Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori). “La bolletta non deve continuare ad essere un contenitore di oneri che non hanno a che fare né con il settore energetico né con quello telefonico.

Dal 2016, come Udicon, ci battiamo per l’abbandono della bolletta contenitore in favore di un documento di fatturazione più trasparente, che non contenga altri oneri, ma rifletta pienamente i consumi effettivi di ogni singolo consumatore.

Martina Donini dell’Unione per la Difesa dei Consumatori: ‘Ci battiamo per una bolletta che contenga i consumi effettivi’

Il presidente nazione Udicon “In questo modo invece si rischia di portare le cattive prassi utilizzate nel settore energetico in quello telefonico. Al momento, il meccanismo risulta complicato, tra le altre cose, per quanto riguarda i criteri di applicazione relativi al calcolo delle utenze per nucleo familiare” – continua Donini. ”Ci auguriamo che il Ministro possa ripensare al provvedimento, in favore di una riforma generale che introduca una bolletta di nuova generazione dove ci sia spazio per i soli consumi’