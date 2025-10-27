‘Non aprono per il cane di Pamela Genini, chiamano i carabinieri’: cosa è successo a Ore 14, lo sfogo di Bruzzone

Il momento della brusca riconsegna di Bianca

Prima la madre di Pamela Genini non apre per riprendersi la cagnolina, poi la brusca riconsegna e le lacrime della volontaria

In diretta televisiva tutto è esploso davanti alle telecamere. La cagnolina Bianca, il chihuahua appartenuto a Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, è diventata improvvisamente il centro di un nuovo caso mediatico carico di tensione familiare, accuse e una denuncia formale. Teatro della vicenda: Strozza, piccolo comune della provincia di Bergamo. A raccontare tutto, in tempo reale, la trasmissione Ore 14 su Rai2 condotta da Milo Infante.

Il programma stava documentando la restituzione del cane alla famiglia di Pamela. L’ex fidanzato della giovane vittima, Francesco Dolci, l’aveva consegnata a una volontaria dell’associazione Dimensione Animale Bergamo, incaricata di affidarla alla madre di Pamela, Una Smirnova. Una riconsegna rapida dopo giorni di polemiche e veleni. Il colpo di scena al momento dell’arrivo davanti alla casa di famiglia.

La volontaria con la cagnolina Bianca davanti all’abitazione di Strozza

Cosa è successo davanti alla casa di Strozza con la cagnolina Bianca

La volontaria Laura, arrivata con Bianca in braccio, ha citofonato più volte. Nessuna risposta. Dopo minuti interminabili, la troupe di Ore 14 ha ripreso l’arrivo di un familiare alla finestra. Ma invece di aprire il portone, è partita la richiesta ai carabinieri di intervenire. «Non capisco cosa stia succedendo. Mi trovo in una situazione di disagio» ha dichiarato la volontaria in diretta, visibilmente spiazzata. «Ho preso un’ora di permesso dal lavoro pensando di fare una cosa buona. Ora mi ritrovo qui ferma senza motivo. Se il cane ha il microchip basta fare il passaggio di proprietà, non c’è nulla di complicato».

Chiamati dai familiari, i carabinieri sono arrivati e hanno invitato la volontaria a seguirli in caserma. Nel frattempo la tensione saliva. “Spero non sia un fatto mediatico” – ha riferito Roberta Bruzzone in diretta tv. Poi l’ingresso in scena di una figura attesa: Una Genini, la madre di Pamela.

Le parole di Roberta Bruzzone e la reazione della madre di Pamela

Secondo quanto riportato dalla criminologa Roberta Bruzzone in collegamento, la madre di Pamela è uscita in un secondo momento, quando la diretta con Ore 14 si era ormai interrotta. L’accaduto, però, è stato documentato da un video che è stato mostrato in chiusura di puntata. La donna si è avvicinata alla volontaria, ha preso la cagnolina Bianca e se n’è andata. «L’ha fatto in un modo sgradevole» ha commentato Bruzzone. «Questa storia non può finire così».

Durante la diretta si è visto anche il patrigno di Pamela, comparso sul vialetto di casa senza rilasciare dichiarazioni. Successivamente la volontaria ha confermato che cagnolina è stata presa in maniera brusca e non ha trattenuto le lacrime in diretta tv.

Perché è stata presentata una denuncia contro Francesco Dolci

Nel frattempo è stata depositata una querela contro Francesco Dolci. Atto che sarà mostrato in diretta durante Dentro la notizia, in onda su Canale 5 e condotto da Gianluigi Nuzzi. L’accusa è pesante: furto e appropriazione indebita della cagnolina Bianca. Secondo l’atto legale presentato da Una Genini alla Procura di Milano, Dolci avrebbe portato via la cagnolina la notte dell’omicidio di Pamela, senza alcuna autorizzazione dei familiari.

Nelle settimane successive, sempre secondo la querela, la madre di Pamela avrebbe chiesto più volte la restituzione del cane, ricevendo solo rifiuti. Anche l’intervento precedente dei carabinieri non avrebbe risolto la situazione.

La richiesta della famiglia

La famiglia ha quindi chiesto il sequestro urgente della cagnolina per “tutelarla da possibili maltrattamenti e riportarla finalmente a casa”. Qualcosa però non torna nella dinamica: perché rifiutare la consegna arrivata tramite un’associazione riconosciuta e con testimoni? Perché chiamare i carabinieri davanti alle telecamere?

L’intera vicenda ha fatto esplodere il dibattito sui social, dove il video con la diretta di Ore 14 ha raggiunto milioni di visualizzazioni. Molti utenti hanno criticato l’esposizione mediatica della vicenda familiare, altri hanno puntato il dito contro la famiglia Genini, altri ancora contro Francesco Dolci, già travolto da sospetti e tensioni nel contesto del femminicidio di Pamela.