Cardano al Campo, bambina di 3 anni aggredita e baciata fuori dalla scuola: arrestato 35enne

DiRedazione

Pubblicato: 10 Dic, 2025 - ore: 22:03 #aggressione, #Cardano al Campo, #molestia, #violenza
Bambina molestata all'uscita da scuola a Cardano al CampoBambina molestata all'uscita da scuola a Cardano al Campo

L’aggressione davanti ai genitori nel caos dell’uscita scuola

È stato arrestato martedì 9 dicembre un uomo, cittadino extracomunitario irregolare, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di tre anni. Tutto è accaduto nel pomeriggio, davanti a una scuola dell’infanzia di Cardano al Campo (Varese), non lontano da Malpensa, nel momento di maggior affollamento all’uscita dei piccoli alunni.

Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo si sarebbe avvicinato rapidamente alla bambina, afferrandola e baciandola con insistenza sul viso e sulla bocca. Una violenza improvvisa, durata pochi istanti ma sufficiente a terrorizzare la piccola e i familiari presenti.

La reazione immediata dei presenti e la fuga dell’aggressore

L’intervento dei parenti della bambina e di alcune persone che avevano assistito alla scena ha interrotto l’azione dell’uomo, che è fuggito subito dopo aver compreso che sarebbe stato raggiunto. La Centrale Operativa di Varese ha inviato immediatamente le Volanti del Commissariato di Gallarate, che hanno localizzato e fermato il sospetto poco distante dal luogo dell’aggressione.

L’arresto e le indagini della Polizia di Stato

Il 35enne è stato arrestato e condotto in Commissariato, dove l’Area Investigativa ha avviato gli approfondimenti del caso. Gli agenti stanno ricostruendo in maniera accurata ogni fase dell’accaduto e verificando eventuali segnalazioni pregresse. L’uomo ha origini algerine ed è un senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale. A suo carico risulta un fotosegnalamento ma nessun precedente specifico.

La bambina è stata affidata alla famiglia e ai sanitari per gli accertamenti necessari, ancora visibilmente scossa per quanto accaduto. La comunità locale è sotto shock per un episodio avvenuto in un luogo considerato sicuro, proprio davanti agli occhi di genitori e insegnanti. Le indagini proseguono per fornire all’autorità giudiziaria ogni dettaglio utile alla ricostruzione completa.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

