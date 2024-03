Carvico, bimbo di 4 anni cade dal balcone e fa un volo di 12 metri: ‘Sbracciava e piangeva’

È sfuggito al controllo della madre che era in casa con lui, è uscito sul balcone di casa ed è caduto di sotto, facendo un volo di 12 metri. Nonostante la caduta, un bambino di 4 anni si è salvato: ha riportato delle sospette fratture alle gambe, ma è sempre rimasto cosciente, seppure comprensibilmente dolorante. L’episodio poco dopo le 14:30 di lunedì 11 marzo a Carvico, paese dell’Isola bergamasca.

Il bimbo di 4 anni è sfuggito al controllo dei genitori ed è precipitato dal balcone, la testimonianza di un volontario

Il bambino vive con i genitori e i fratelli in un appartamento del terzo e ultimo piano di una palazzina di via Bernardi, non distante dal centro del paese. La famiglia è di origine senegalese, ma vive da anni a Carvico. Su cosa precisamente sia accaduto stanno cercando di fare luce gli agenti della polizia locale del Monte Canto, un consorzio che raggruppa alcuni Comuni della zona.

A dare l’allarme alla locale e al 112 è stato un volontario del servizio d’ordine del paese che si occupa di monitorare gli attraversamenti pedonali e che si è trovato a passare di lì: ha visto il piccolo a terra e ha subito dato l’allarme. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi del 118: l’automedica, l’ambulanza e anche l’elisoccorso. Il bambino è stato stabilizzato sul posto e poi accompagnato con l’ambulanza fino all’elisoccorso, atterrato poco distante.

“Con la coda dell’occhio ho visto qualcosa cadere in lontananza, ma non avrei mai pensato a un bambino. Sbracciava, chiedeva aiuto e si toccava la gamba. Piangeva” – ha riferito Tarcisio Perico, 70 anni, volontario del servizio d’ordine locale che si è trovato di fronte all’incredibile scena mentre passeggiava.

Il piccolo ricoverato al Papa Giovanni XXIII, non è grave

In volo è stato quindi trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, precauzionalmente in codice rosso, ma non avrebbe riportato ferite gravi. Il piccolo è caduto da un’altezza di una dozzina di metri, finendo sul marciapiede antistante la palazzina: nessuno avrebbe assistito direttamente alla caduta. In casa c’era la madre, mentre il padre si trovava fuori per lavoro.