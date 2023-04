Casalnuovo, Aurora investita e uccisa a 7 anni dalla madre: fatale una manovra in retromarcia

Una bambina a terra, alcune persone attorno a lei che gridano aiuto e invitano le forze dell’ordine a cercare un presunto pirata della strada prima che emergesse un’altra terribile verità. Aurora Napolitano è morta ad appena 7 anni investita dalla madre in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di sabato 22 aprile.

Inizialmente si era parlato di un uomo che aveva investito Aurora Napolitano ed era fuggito

L’allarme è scattato intorno alle 16:15 quando è stato chiesto l’intervento di soccorsi e carabinieri per un investimento. Quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso della piccola. Sul luogo della tragedia erano presenti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Qualcuno ha parlato di un uomo che era fuggito dopo aver travolto la ragazzina con gli uomini dell’Arma che hanno battuto il territorio di Casalnuovo alla ricerca del pirata della strada senza trovarne traccia.

Da successivi accertamenti è emerso che Aurora Napolitano è stata investita dalla madre mentre stava effettuando una manovra in retromarcia con la sua Audi A3 grigia. La donna ha colpito anche un conoscente che era al fianco della figlia che non ha riportato particolari conseguenze. La salma della bambina è stata sequestrata. Così anche l’auto: sono a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola per tutti gli accertamenti del caso.

Travolto anche un conoscente della madre della bimba di 7 anni, incredulità e dolore a Casalnuovo

Verrà disposta un’autopsia e rilievi sull’auto per capire se ci sia stato un improvviso guasto tecnico o se la donna ha perso il controllo del mezzo. Da verificare anche se le persone che si trovavano vicino alla bimba dopo all’incidente fossero a conoscenza di quanto realmente accaduto o se avessero tentato di proteggere la donna, già devastata dal terribile accaduto. É indagata per omicidio stradale.

Lutto e incredulità a Casalnuovo per il decesso della bambina di 7 anni. “Non ci sono parole, il cuore in mille pezzi. Che terribile tragedia. Una preghiera per questo piccolo angelo” – ha riferito Massimo Pelliccia, sindaco del comune in provincia di Napoli.