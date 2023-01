Casatenovo, l’ultimo atto di amore di una nonna: investita e uccisa per salvare il nipote di 8 anni

L’ultimo grande atto di amore di una nonna per il nipote. Carla Viganò, 73 anni, ha perso la vita a Casatenovo, in provincia di Lecco, lunedì 9 gennaio mentre accompagnava il bambino, 8 anni, alla scuola primaria di Cascina Grassi.

La 73enne Carla Viganò stava accompagnando il ragazzino a scuola quando è stata travolta da un tir

Intorno alle 8:30 la donna sta attraversando sulle strisce pedonali all’incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano a Rogoredo mentre un camion era impegnato in manovra. L’anziana si è resa conto che il mezzo pesante gli stava venendo contro e per salvare il nipote gli ha dato una spinta in avanti che l’ha salvato.

Niente da fare invece per Carla Viganò che è stata travolta in pieno dal camion guidato da un uomo di origini spagnole. La donna è stata colpita dalla parte laterale destra del mezzo ed è deceduta praticamente sul colpo nonostante il tempestivo intervento di un’infermiera che aveva appena smontato dal turno di notte.

La donna ha spinto il nipote e l’ha salvato ma non è riuscita ad evitare l’impatto con il mezzo

Miracolosamente salvo il ragazzino. Lo zaino sull’asfalto aveva fatto temere il peggio ed, invece, la nonna è riuscito ad impedire il peggio prima di essere investita. Sul posto i soccorritori della Croce Bianca e i medici atterrati in Via San Gaetano a bordo di un elicottero alzatosi in volo da Como.

L’autista spagnolo, con l’aiuto di un traduttore, è stato ascoltato dai carabinieri della stazione di via Bixio così come le persone che hanno assistito all‘incidente mortale. La sorella della vittima, 66 anni, ha accusato un malore. Per il ragazzino si trattava del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. Carla Viganò era molto nota a Casatenovo per la sua attività di volontaria presso il Caf del sindacato a Barzanò. Da poco aveva perso il marito, Romano Fiamberti.