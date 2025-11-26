Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Caso Silvana Damato, Dentro la notizia: ‘Morta per annegamento’, nuovo sopralluogo e sviluppi

DiRedazione

Pubblicato: 26 Nov, 2025 - ore: 18:19 #Caso Silvana Damato
Silvana DamatoSilvana Damato

Secondo sopralluogo dei Ris: emergono nuovi elementi decisivi

C’è una nuova, importante svolta nelle indagini sulla morte di Silvana Damato, la 69enne ex tabaccaia ritrovata senza vita l’8 agosto nella vasca da bagno della sua abitazione in via Bisnati 7 a Bruzzano, periferia nord di Milano. I Ris sono tornati nell’appartamento per un nuovo sopralluogo, dopo quello del 26 agosto che non aveva fatto registrare indizi significativi.

Questa volta, però, qualcosa è cambiato: nuovi reperti e nuove tracce stanno ridisegnando la scena del crimine, alimentando sempre più la pista dell’omicidio.

Autopsia ancora non depositata, ma “Dentro la notizia” anticipa: morte per annegamento

L’inviato della trasmissione Dentro la notizia, in onda su Canale 5, ha rivelato un dettaglio attesissimo: l’autopsia – che non è stata ancora depositata ufficialmente – indicherebbe una morte per annegamento.

Un elemento che, insieme alle evidenti tumefazioni sul volto della vittima e al taglio alla gola, porterebbe gli investigatori a ritenere che Silvana sia stata aggredita e immobilizzata, poi lasciata morire in acqua.

Secondo questa ricostruzione, l’assassino sarebbe riuscito ad allontanarsi portando con sé l’arma del delitto e le chiavi di casa: la porta, infatti, era stata trovata chiusa dall’esterno. Nessuna traccia significativa lasciata dietro di sé. Un’azione che lascia pensare a un aggressore esperto o, quantomeno, meticoloso.

Il cagnolino di ceramica nella vasca e le tracce di sangue sulle riviste

Un elemento inquietante è stato trovato durante il sopralluogo: nella vasca da bagno, accanto al corpo, c’era un cagnolino marrone di ceramica del peso di circa 10 chili. Gli inquirenti stanno valutando se possa essere stato utilizzato come arma o come strumento di contenzione.

Sul letto della vittima, invece, sono state rinvenute tre riviste sulle quali la donna annotava le sue canzoni preferite: proprio lì sono emerse tracce di sangue, considerate dagli investigatori potenzialmente decisive. Quelle macchie potrebbero infatti risalire ai momenti immediatamente precedenti all’omicidio e rivelare dinamiche finora non ricostruite.

Le piste al vaglio degli inquirenti

I carabinieri stanno portando avanti un lavoro certosino per ricostruire ogni dettaglio della vita di Silvana Damato, una donna semplice, conosciuta nel quartiere per la sua cordialità, le sue amicizie e le serate dedicate al karaoke e agli aperitivi con le amiche. Una pensionata ancora energica, dopo una vita trascorsa lavorando alla stazione Centrale, che aveva acquistato la casa dove viveva da sola e che non presentava alcuna difficoltà economica

. Proprio queste caratteristiche, insieme al contesto domestico ordinato e privo di apparenti anomalie, stanno inducendo gli investigatori a valutare con grande attenzione tutte le sue frequentazioni, convinti che dietro l’apparente normalità possano celarsi i tasselli di un movente di natura economica. Gli ultimi sviluppi, comunque, non escludono del tutto altre ipotesi.

La tragica scoperta 4 mesi fa

A scoprire la tragedia erano stati gli amici con cui Silvana si ritrovava spesso al Parco Nord per giocare a burraco. Non riuscendo a mettersi in contatto con lei, avevano lanciato l’allarme, dando avvio ai soccorsi. L’omicidio, secondo la ricostruzione temporale, sarebbe avvenuto tra le 12 e le 19 dell’8 agosto: un arco di sette ore compreso tra l’ultimo messaggio ricevuto da un’amica e il momento in cui i vigili del fuoco, entrando nell’abitazione, hanno permesso ai carabinieri di individuare il corpo senza vita nella vasca da bagno.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Caso Massimo Adriatici, la Procura chiede 11 anni e 4 mesi: processo riaperto per omicidio volontario

Nov 26, 2025 Redazione
Attualità

Caso Ombretta Bresciani, svolta nel fiume Vara: ritrovato il cellulare della 53enne, il dettaglio inquietante

Nov 26, 2025 Redazione
Attualità

Famiglia del bosco, il legale si dimette: ‘Rifiutano ogni aiuto’, l’indiscrezione sulla fuga segreta della madre con i figli

Nov 26, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Caso Silvana Damato, Dentro la notizia: ‘Morta per annegamento’, nuovo sopralluogo e sviluppi

Attualità

Caso Massimo Adriatici, la Procura chiede 11 anni e 4 mesi: processo riaperto per omicidio volontario

Attualità

Caso Ombretta Bresciani, svolta nel fiume Vara: ritrovato il cellulare della 53enne, il dettaglio inquietante

Gossip e TV

Pio e Amedeo irrompono a Uomini e Donne: baci a sorpresa per Gemma e Tina, gelo e risate in studio

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.