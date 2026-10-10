Giorgia Cardinaletti ha sposato Francesco Bechis, l’abito da sposa conquista tutti: dove festeggeranno le nozze

Giorgia Cardinaletti ha detto sì a Francesco Bechis

Il sì nella Cattedrale di San Venanzio a Fabriano, poi il ricevimento in una dimora legata a uno dei film più celebri di Alberto Sordi

Il giorno tanto atteso è arrivato: Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sono sposati. La giornalista del Tg1 e il collega, figlio di Franco Bechis, hanno pronunciato il fatidico sì nella Cattedrale di San Venanzio, a Fabriano, nelle Marche. La cerimonia, celebrata intorno alle 16 da don Antonio Ivan Esposito, ha riunito familiari, amici e diversi volti noti del giornalismo, dello spettacolo e dello sport.

A catturare l’attenzione è stato anche il look scelto dagli sposi, entrambi orientati verso un’eleganza sobria, senza eccessi. Ma dopo il rito religioso, gli invitati si sposteranno in una location che aggiunge un dettaglio curioso alla giornata: l’hotel del Marchese del Grillo, dimora storica legata al personaggio che ha ispirato il celebre film con Alberto Sordi.

L’abito da sposa di Giorgia Cardinaletti: eleganza senza eccessi

Per il giorno delle nozze, Giorgia Cardinaletti ha scelto un abito avorio dalla linea essenziale e raffinata. Il vestito presenta una silhouette morbida e fluida, senza volumi esagerati, ricami vistosi o applicazioni decorative. A caratterizzarlo sono lo scollo rotondo e le maniche lunghe in tulle semitrasparente, leggermente arricciate sulle spalle.

Un insieme delicato, completato dai capelli sciolti e ondulati, da un piccolo accessorio tra le ciocche e da un bouquet di rose bianche ed eucalipto. Una scelta che punta sulla naturalezza e sulla pulizia delle linee, in sintonia con lo stile discreto che la giornalista ha mantenuto anche nella gestione della propria vita privata.

Francesco Bechis in blu navy: il dettaglio coordinato con la sposa

Anche Francesco Bechis ha scelto un abbigliamento classico, puntando su un completo blu navy con gilet coordinato, camicia bianca e cravatta chiara sui toni dell’avorio.

A completare il look, una rosa bianca sul rever della giacca, in armonia con il bouquet della sposa, e un fazzoletto bianco nel taschino. Un dettaglio che lega visivamente i due abiti senza appesantire l’insieme.

La coppia ha quindi scelto di evitare soluzioni appariscenti, privilegiando uno stile contemporaneo e misurato, con piccoli richiami cromatici che rendono i due look perfettamente coordinati.

Da Gian Marco Chiocci a Sofia Goggia: gli ospiti alle nozze

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ospiti provenienti da mondi diversi. Tra i presenti figuravano Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, il giornalista Marco Franzelli, il cantautore Niccolò Fabi e la campionessa olimpica di sci Sofia Goggia.

Una presenza che riflette il percorso professionale dei due sposi, entrambi legati al mondo dell’informazione, ma inseriti in una rete di amicizie e conoscenze che attraversa anche lo spettacolo e lo sport.

A celebrare il matrimonio è stato don Antonio Ivan Esposito, davanti a parenti e amici riuniti nella cattedrale della città marchigiana. Al termine del rito, gli invitati raggiungeranno la struttura scelta per il ricevimento.

Il ricevimento nella dimora del Marchese del Grillo

Per festeggiare il matrimonio, Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis hanno scelto l’hotel del Marchese del Grillo, in località Rocchetta Bassa. La struttura è legata alla storica residenza estiva del Marchese Onofrio del Grillo ed è entrata nell’immaginario popolare anche grazie al film del 1981 diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi.

La scelta aggiunge una nota suggestiva alla giornata, portando il ricevimento in una cornice che unisce storia, fascino e cultura cinematografica. Un contesto diverso dalla solennità della cattedrale, pensato per proseguire i festeggiamenti insieme agli invitati.

Una storia nata lontano dai riflettori

Classe 1987, Giorgia Cardinaletti è uno dei volti più riconoscibili del Tg1. Francesco Bechis, otto anni più giovane secondo le informazioni diffuse in occasione delle nozze, ha seguito le orme del padre Franco nel giornalismo politico.

La loro relazione si è sviluppata con discrezione. Le prime immagini pubbliche della coppia sono emerse soltanto lo scorso gennaio, mentre le indiscrezioni sul matrimonio si sono susseguite nei mesi successivi, anche dopo la comparsa di un anello al dito della giornalista.

Ora, nella città marchigiana, la storia è arrivata al suo momento più importante. Un matrimonio celebrato con sobrietà, tra volti noti e una location dal fascino cinematografico, per una coppia che ha scelto di proteggere la propria intimità fino al giorno del sì.