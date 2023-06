Catania, ha atteso la polizia al bar dopo aver investito e ucciso Cettina: aveva convinto la moglie a lasciarlo

Provava rancore per Cettina che era riuscita ad allontanare l’amica, la 56enne Anna Longo, da un uomo, il 52enne Maurizio Nasca, che era finito al processo per per violenza e maltrattamenti nei confronti della moglie.

Maurizio Nasca alle forze dell’ordine: ‘Mi sono innervosito quando le ho viste ed ho accelerato’

Secondo gli inquirenti era proprio Cettina de Bormida, 69enne originaria di Centuripe (Enna), l’obiettivo di Nasca che ha accelerato ed investito la donna e la moglie quando le ha incrociate nell’ottava strada della zona industriale di Catania la mattina di sabato 10 giugno.

Dall’auto ha chiamato il 112 e si è recato in un bar dove ha bevuto qualcosa mentre aspettava l’arrivo della polizia. “Mi sono innervosito, quando le ho visto andare via a piedi ho accelerato e le ho investite” – così ha riferito alle forze dell’ordine. Cetty, come la chiamano le amiche, è morta sul colpo mentre l’amica è stata portata all’ospedale San Marco per le ferite riportate. Non è in pericolo di vita.

Il 56enne si è fermato al bar a bere dopo aver allertato la polizia

Con il sostegno dell’amica del cuore Anna Longo si era convinta a lasciare il marito e a non riallacciare la relazione. Decisione messa in atto nella serata di venerdì 9 giugno con l’uomo che sembrava aver accettato. A distanza di poche ore l’incontro davanti alla sede di una clinica specializzata in riabilitazione psichiatrica nella zona industriale di Catania. Lei non è tornata indietro questa volta: la 56enne si è rifiutata di tornare a casa e, sostenuta dall’amica, è andata via con lei, a piedi, una accanto all’altra.

Durante l’interrogatorio reso alla sostituta procuratrice Valentina Botta ha confermato il suo risentimento nei confronti di Cettina de Bormida. Per Maurizio Nasca è scattato l’arresto con l’accusa per omicidio e tentato omicidio aggravato. In un primo momento si pensava ad un incidente ma Anna Longo, prima di essere trasportata in ospedale, ha accusato il partner affermando che si trattava di un femminicidio.

La 56enne Anna Longo aveva denunciato il marito per violenza e maltrattamenti

L’uomo era già a processo per violenza e maltrattamenti dopo le denunce presentate dalla moglie nel 2018. Nonostante l’avvio del procedimento la donna era rimasta a vivere con il marito, col quale era sposata da 25 anni, e nei confronti del quale, forse, aveva un debito di riconoscenza per essersi preso cura degli otto figli che lei aveva avuto prima che iniziasse la loro relazione.

“Non riesco ancora a crederci Cettina, Cetty De Bormida, amica mia, non riesco a credere che non ci sei più: per fare del bene ci hai rimesso la tua vita. Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre. Vola più in alto che puoi amica mia, mi mancherai” – ha scritto un’amica della vittima su Facebook.