Liliana Resinovich, nuova testimonianza a Chi l’ha visto: ‘Disse che era un incidente’, rabbia Visintin

Una nuova testimonianza è stata presentata sul caso di Liliana Resinovich nel corso della puntata del 25 febbraio di Chi l’ha visto?.

Si tratta di una donna che ha una struttura ricettiva dove Sebastiano Visintin e la moglie Liliana Resinovich sono stati ospiti più volte nel corso degli ultimi anni. Un rapporto consolidatosi fino all’amicizia. “Li ho conosciuti nel 2017 e negli anni 2021/2022 venivano almeno due volte al mese. Oltre all’ospitalità era nato un rapporto di amicizia”.

Questa donna ha riferito che, dopo la scomparsa di Liliana, ha parlato telefonicamente con Sebastiano il quale le aveva detto genericamente che “era stato un incidente”. Subito dopo, la donna in audio nel corso della trasmissione, ha raccontato che Sebastiano si era ripreso sostenendo di non sapere cosa stesse dicendo, manifestando confusione.

La stessa donna ha riferito che una volta Liliana le aveva parlato riservatamente chiedendole di avere, anche per il futuro, letti separati nella camera che divideva con Sebastiano. Infine, ha detto di aver visto almeno una volta Sebastiano molto arrabbiato con Liliana, e urlante, per futili motivi, confutando l’idea di una coppia idilliaca, come più volte sostenuto da Visentin.

“Una volta ha scaricato le valigie e invitato Liliana a portarle in camera. Lei non le ha prese immediatamente ed ha lanciato un urlo forte ed ha lanciato lo zaino in modo aggressivo. Non avevo mai visto Sebastiano con gli occhi fuori dalle orbite, era molto arrabbiato, faceva paura”. Quest’ultimo non ha voluto replicare. “Il problema è sapere cosa è accaduto a Liliana” – ha ribattuto Visentin all’inviata di Chi l’ha visto.

“Litigavamo? Portami questa signora, non posso credere a quello che mi stai dicendo”. Federica Sciarelli ha aggiunto che sono state eliminate alcune espressioni colorite del marito di Liliana Resinovich che poi ha conversato con la giornalista con il volume alto della radio in auto.