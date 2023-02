Cavallo affacciato dalla veranda ad Avellino tra giallo e scherzo (FOTO)

Un cavallo affacciato dalla veranda di un appartamento di Avellino. Video e foto hanno fatto il giro del web con il singolare episodio che è stato segnalato dalla pagina Instagram Welcometofavelas prima e poi dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Cavallo affacciato dalla veranda ad Avellino, il sopralluogo al rione Parco dopo la segnalazione

“Ad Avellino, nel rione Parco, da giorni un uomo terrebbe un cavallo in una veranda, sia di giorno che di sera. Abbiamo immediatamente chiesto al sindaco Gianluca Festa di effettuare un sopralluogo in zona per verificare se quanto denunciato corrisponde alla realtà dei fatti” – ha scritto su Facebook l’esponente di Alleanza Verdi – Sinistra. Alle 16:30 è stato effettuato un primo sopralluogo ma del cavallo non c’era traccia.

Non è chiaro se l’equino sia stato mai sulla veranda del rione Parco o si è trattato di uno scherzo. In serata è emerso che potrebbe trattarsi in realtà di un cavallo per le giostre che si trovava sul balcone per questioni di maquillage. Non è da escludere che si sia trattato di uno scherzo con l’animale di plastica che ha indotto in errore i passanti che l’hanno immortalato.

L’ipotesi del cavallo delle giostre in restaurazione

Sta di fatto che da quando si è diffusa la notizia sul web in tanti si sono recati nel rione Parco di Avellino per verificare se il cavallo fosse ancora affacciato dalla veranda.