Cermenate, dramma in piscina: bimbo di 4 anni ricoverato in gravi condizioni

É stato trasportato in elicottero a Bergamo in gravi condizioni un bambino di quattro anni vittima di un incidente trasportato intorno alle 12:45 di domenica 28 luglio nella piscina dell’Acqvasport di Cermenate, nel Comasco.

Panico in piscina a Cermenate, i bagnini soccorrono bimbo di 4 anni di Lomazzo

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara: il piccolo, residente a Lomazzo, sarebbe stato recuperato in acqua dai bagnini della società che gestisce l’impianto, di proprietà comunale. Due bagnini si sono tuffati con prontezza ed hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Scattato l’allarme, il piccolo è stato a lungo rianimato sul posto dai soccorritori del 118, prima di essere trasportato in elicottero a Bergamo all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso al Giovanni XXIII di Bergamo: è grave

Le sue condizioni sono critiche ed è ricoverato in terapia intensiva. L’Acqvasport è un impianto con scivoli e piscine, che era ovviamente affollato visto il caldo e la giornata festiva. In molti, sconvolti dall’accaduto, hanno abbandonato la struttura di via Europa Unita.

Più di qualcuno con le lacrime agli occhi pensando alle condizioni del piccolo nato da genitori di origine marocchine, scossi e in apprensioni per sorti del bambino. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Cermenate.