Cettina Antonino travolta e uccisa: la prof che aveva dato voce a Bisceglie, identificato il conducente

Felicia Antonino

Aveva parcheggiato per raggiungere gli amici: poi l’impatto e la fuga

Doveva essere una serata da trascorrere insieme agli amici, in una villa lungo la provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Felicia Antonino, 78 anni, conosciuta da tutti come Cettina, aveva parcheggiato la sua automobile e si era incamminata per attraversare la strada e raggiungere il gruppo che la stava aspettando.

Aveva anche acceso la torcia dello smartphone per segnalare la propria presenza agli automobilisti.

È stato in quei momenti che un’auto l’ha travolta. Il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso e avrebbe proseguito la sua marcia.

Ora c’è una svolta nell’indagine: i carabinieri di Bisceglie hanno rintracciato il 50enne che era alla guida della vettura, ora indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso.

Rintracciato il conducente: l’auto è stata sequestrata

L’identificazione del presunto conducente è arrivata dopo gli accertamenti avviati subito dopo l’incidente. La vettura è stata sequestrata e l’uomo è stato sottoposto agli esami necessari per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze psicotrope.

Gli investigatori stanno lavorando alla ricostruzione precisa dell’incidente attraverso i rilievi effettuati sulla provinciale e l’analisi delle eventuali immagini delle telecamere presenti lungo il percorso.

Secondo quanto emerso, dopo l’investimento la donna sarebbe stata sbalzata per una distanza superiore ai 300 metri. Un dato che dovrà essere verificato nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica.

Al momento l’uomo risulta indagato e saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire le responsabilità e l’esatta sequenza dell’incidente. L’autorità giudiziaria potrebbe inoltre valutare eventuali ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.

Cettina, la professoressa che aveva fatto del giornalismo una passione

La tragedia ha colpito profondamente Bisceglie, perché Cettina non era una persona sconosciuta alla comunità.

Felicia Antonino era una professoressa di matematica in pensione, ma per anni era stata anche una figura di riferimento nel mondo dell’informazione locale.

Aveva presieduto l’associazione culturale editrice di Bisceglie in Diretta, esperienza nata con un mensile cartaceo e successivamente trasformata in una realtà online. Dalla storica redazione di via Virgilio sono passati negli anni numerosi giovani e appassionati di giornalismo.

Un’esperienza editoriale che aveva contribuito ad alimentare il dibattito cittadino sui temi della politica, della cultura e della vita quotidiana di Bisceglie.

Con Cettina alla guida dell’associazione, la realtà editoriale aveva poi proseguito il proprio percorso anche con BisceglieViva, fino al 2018.

Una donna conosciuta e stimata, ora il dolore della famiglia

Per chi la conosceva, Cettina era quindi prima di tutto una docente, una donna impegnata nella propria comunità e una figura che aveva scelto di dedicare una parte importante della sua vita all’informazione locale.

La sera dell’incidente stava semplicemente andando a trascorrere qualche ora in compagnia degli amici. Aveva lasciato la macchina e attraversava la provinciale per raggiungere la villa dove era attesa.

Invece quell’attraversamento si è trasformato nella tragedia.

Sul posto erano arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Bisceglie. Per la 78enne, però, non c’era più nulla da fare.

Cettina sarebbe diventata nonna

Tra gli aspetti più dolorosi per la famiglia c’è anche quello che riguarda il futuro che Cettina non potrà vivere.

La figlia Serena, che in passato aveva diretto Bisceglie in Diretta e BisceglieViva, si è recentemente sposata ed è in attesa di un bambino.

Cettina sarebbe quindi diventata nonna.

Un appuntamento con la vita che ora si trasforma in uno dei pensieri più dolorosi per la famiglia, mentre a Bisceglie resta il ricordo di una donna che aveva attraversato per decenni la vita della città, prima come insegnante e poi attraverso la sua esperienza nel mondo dell’editoria locale.

Intanto l’inchiesta sull’investimento prosegue. L’attenzione degli investigatori è concentrata sulla dinamica dell’impatto, sugli accertamenti sul conducente e sulle immagini che potrebbero contribuire a ricostruire cosa sia accaduto quella sera sulla provinciale 34.