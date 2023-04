Challenge Benadryly su TikTok, 13enne muore in Ohio dopo aver ingerito 12 pillole per la folle sfida

Una terribile challenge di antistaminici Benadryly su TikTok è stata fatale ad un tredicenne dell’Ohio. Jacob Stevens è morto dopo aver preso parte ad una sfida in cui i partecipanti ingeriscono da 12 a 14 pillole del farmaco alla volta per indurre un’allucinazione.

Jacob Stevens Greenfield è deceduto dopo 6 giorni di agonia in ospedale per la pericolosa sfida TikTok

Il ragazzino si è bloccato mentre gli amici lo riprendevano con un telefonino ed immediatamente hanno lanciato l’allarme. Jacob Stevens Greenfield è stato trasportato al Nationwide Children’s Hospital ed è rimasto attaccato ad un ventilatore per una settimana. Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo il 13enne è deceduto il 12 aprile. Un portavoce di TikTok ha espresso il cordoglio dei vertici del social per l’accaduto.

“In TikTok, vietiamo e rimuoviamo severamente i contenuti che promuovono comportamenti pericolosi per la sicurezza della nostra comunità. Non avevamo mai visto questo tipo di tendenza dei contenuti sulla nostra piattaforma ed ora abbiamo bloccato le ricerche per scoraggiare il comportamento imitativo” – ha aggiunto facendo riferimento alla challenge Benadryly. La società madre di Benadryl, Johnson & Johnson, ha definito la sfida “pericolosissima”. La nonna del giovane, Dianna Stevens, in un videomessaggio ha detto: “Farò tutto il possibile per assicurarmi che non capiti a un altro bambino”.

Cos’è la Challenge Benadryly

Il padre, Justin, ha inviato i genitori a prestare massima attenzione a quello che fanno i figli sui social. La folle sfida consiste nell’ingerire dosi elevate di un particolare farmaco antistaminico, il Benadryl appunto in grado di causare allucinazioni, e filmarsi per mostrare gli effetti delle “visioni”. Nel 2020 la Food and Drug Administration americana aveva lanciato l’allarme su questa pericolosa sfida.