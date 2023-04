Cheerleader sbagliano auto in Texas: uomo spara e ferisce gravemente una delle ragazze

Una ragazza di 20 anni uccisa per essere entrata nel viale sbagliato, un ragazzo di colore (Ralph Yarl) raggiunto da colpi di arma da fuoco per essersi presentato all’indirizzo sbagliato ed ora un nuovo allarmante episodio in Texas.

Heather Roth è stata raggiunta da un uomo dopo che per sbaglio era entrata nella sua auto

Un uomo ha sparato e ferito due cheerleader quando una è quasi entrata nella sua macchina per errore. Le sparatorie di Payton Washington e della sua compagna di squadra della Woodlands Elite Cheer Company, Heather Roth, sono avvenute tre giorni il tragico episodio della ventenne Kaylin Gillis. L’ultima vicenda si è verificata martedì 18 aprile poco dopo la mezzanotte. Roth è scesa dall’auto di un amico e ha aperto la portiera di un veicolo che somigliava a quello che aveva lasciato parcheggiato lì, ha riferito la stazione televisiva di Houston KTRK.

Quando ha trovato un uomo sul sedile del passeggero si è immediatamente allontanata per tornare dalla sua amica nella vettura giusta ma l’uomo l’ha raggiunta. A questo punto Heather Roth ha abbassato il finestrino per chiedere scusa ma per tutta risposta si sono visti rivolgere una pistola contro. I colpi sono stati esplosi contro la portiera ferendo le due cheerleader.

Nella sparatoria Payton Washington è stata colpita alla schiena e ad una gamba: ‘Vomitava sangue’

Heather Roth aveva una ferita da abrasione che è stata curata sul posto mentre Washington è stato colpita alla schiena e a una gamba ed è ricoverata in gravi condizioni. “Payton vomitava sangue” – ha riferito Roth nel ricostruire l’agghiacciante sparatoria.

L’autore del gesto criminale è stato identificato. Si tratta Pedro Tello Rodriguez Jr. Il 25enne è stato accusato di condotta mortale, un crimine che può portare fino a 20 anni di carcere e una multa di 10.000 dollari. I casi registrati I tre casi hanno nuovamente acceso i riflettori sulla cultura delle armi negli Stati Uniti.