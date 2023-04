Chi è Andrea Sferrazza, il 30enne morto in Giordania mentre visitava il sito archeologico di Petra

Un turista italiano di 30 anni, Andrea Sferrazza, è morto venerdì 21 aprile mentre visitava il sito archeologico di Petra in Giordania. La Farnesina conferma che l’ambasciata ad Amman è in contatto con la famiglia e sta assistendo alle procedure per il loro rientro in Italia.

Il torinese Andrea Sferrazza è caduto da un’altezza di 25 metri mentre percorreva un sentiero chiuso al pubblico

L’uomo, un trentenne di Torino, viaggiava da solo e, secondo i media, camminava su un sentiero chiuso al pubblico. I soccorritori lo hanno trasportato in ospedale dove è stato solo possibile confermare la sua morte. La polizia giordana sta lavorando sulla dinamica dell’incidente.

Il turista è caduto da un’altezza di 25 metri nel sito archeologico ed è stato ricoverato al Queen Rania Al-Abdullah Hospital. Una fonte medica ha riferito alla tv giordana Roya che il turista ha subito fratture multiple e lesioni a varie parti del corpo che lo hanno portato alla morte.

Il fratello sconvolto: ‘Andrea era uno spirito libero’

Il Parco Archeologico di Petra avverte costantemente visitatori e turisti di non intraprendere percorsi che non sono destinati a loro. Questo viaggio il giovane avrebbe dovuto compierlo con il fratello maggiore, Luca, quasi 34 anni, che però non era riuscito a prendersi le ferie dal lavoro di commercialista. I due erano molto legati.

“Era uno spirito libero, lavorava tantissimo e gli piaceva vestirsi bene. Tifava per la Juventus ed era un fan di Vasco Rossi. Da sei anni lavorava come pizzaiolo a Londra ma il suo sogno era tornare in Italia e aprire un locale suo. Sarebbe tornato a maggio per il compleanno della mamma” – ha riferito Luca Sferrazza, spiegando che il germano aveva già programmato un viaggio in Egitto.

Il sito archeologico di Petra in Giordania

Lavorava al Soho Hause di Londra ma sognava di tornare in Italia, tifava Juve ed era fan di Vasco

Andrea Sferrazza lavorava alla Soho House di Londra, club elegante dove si dice che si siano incontrati Meghan Markle e il duca Harry di Sussex, ma tornava spesso a Torino per far visita ai genitori, Rita Brandi e Roberto Sferrazza. La polizia locale ha aperto un’indagine ed è stata disposta l’autopsia. Subito dopo le autorità locali daranno il via libera per il ritorno in Italia.