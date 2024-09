Chi è Cinzia Dal Pino, ha investito e ucciso a Viareggio l’uomo che le aveva rubato la borsa: il web si divide

É la proprietaria di uno stabilimento balneare della Passeggiata a mare di Viareggio la donna che domenica 8 settembre nella zona del porto avrebbe travolto e ucciso con la propria auto l’algerino 47enne Said Malkoun che poco prima l’aveva rapinata della propria borsetta.

Cinzia Dal Pino inchiodata dalle immagini: l’imprenditrice ha travolto più volte il 47enne che le aveva scippato la borsa

Cinzia Dal Pino, 65 anni, proprietaria del bagno Milano, è in stato di fermo di polizia giudiziaria. Il reato che le viene addebitato è quello di omicidio volontario. A conferma di questa ipotesi investigativa vi sono le immagini delle telecamere di sicurezza dell’azienda che si trova nel punto in cui è avvenuto l’omicidio.

Una sequenza di immagini di circa un minuto e 20 in cui si ricava la presenza dell’uomo mentre cammina su un marciapiede di Viareggio, in via Coppino, l’arrivo dell’auto della donna che sterza verso di lui e lo travolge più volte a velocità moderata. La stessa 65enne scende dalla vettura, si riappropria della borsa che le era stata rapinata, risale e se ne va via. Col numero di targa dell’auto la polizia è riuscita a risalire alla commerciante

Filmato che ha permesso agli uomini del commissariato di polizia di Viareggio di rintracciare nel giro di poche ore la donna e sottoporla a stato di fermo. Le drammatiche immagini sono state diffuse sul web scatenando polemiche e opinioni divergenti sull’accaduto. Per Andrea Crippa, vice-segretario della Lega, alla donna non deve essere contestato il reato di omicidio volontario. “Il fatto che questo ladro, così va definito, fosse un algerino, tra l’altro già conosciuto alle forze dell’ordine e questo la dice lunga sull’impunità che regna sovrana nel nostro Paese”. Per Deborah Bergamini di Forza Italia la giustizia deve fare il suo corso ma “quando un cittadino vede come unica reazione a un reato subito il compimento di un gesto violento, che sia estremo come quello in questione o meno, è una sconfitta per tutti. I cittadini non possono essere lasciati soli”.

Alla guida dello stabilimento balneare di famiglia dagli anni 90, Crippa (Lega): ‘Non sia indagata per omicidio volontario’

Prima di assumere la guida dello stabilimento balneare, ad inizio anni ’90, lavorava come commercialista. Cinzia Dal Pino, sposata con Pierluigi e con una figlia, parlerà col suo avvocato difensore prima dell’udienza e insieme, durante il colloquio, visioneranno le immagini disponibili. La donna era stata rapinata in strada, sotto minaccia di coltello, dopo che era uscita da un ristorante dove aveva cenato con delle amiche. L’auto è sotto sequestro. Di recente il partner della donna aveva parlato sui social dell’allarme sicurezza a Viareggio. “Non vengono presi provvedimenti adeguati”. La donna era molto conosciuto e c’è incredulità tra i conoscenti che la definiscono persona estroversa e aperta.