Voghera, mamma strangola e uccide figlio di un anno: ‘Un raptus’

Una mamma, la 45enne Elisa Roveda, ha strangolato suo figlio, un bambino di appena un anno, a Voghera, in provincia di Pavia. La tragedia si è consumata intorno alle 9:00 di venerdì 14 luglio in via Mezzana. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

Tragedia a Voghera, a lanciare l’allarme è stata la madre del piccolo

Dai prima accertamenti, sembra che sia stata la stessa madre a chiedere l’intervento dei soccorsi. La mamma originaria di Voghera ha riferito che avrebbe agitato in preda a un raptus prima di essere trasferita al reparto di psichiatria del Policlinico San Matteo di Pavia e verrà sottoposta a fermo da parte dei carabinieri. In tanti hanno sentito le urla dei vicini.

Trasferita al reparto psichiatria del Policlinico San Matteo di Pavia

Quando sono arrivati i soccorritori si sono trovati davanti una scena raccapricciante. Sul caso indagano i carabinieri del Comando di Pavia. Sul posto anche il pm di turno. Gli inquirenti ascolteranno i vicini. Al momento della tragedia la donna era in sola in casa con il figlio. Da quanto si è appreso il marito era al lavoro.