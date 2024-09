Chi era Alessandra Spiazzi, ha sparato al figlio 15enne e si uccisa a Lavagno

Ha sparato al figlio un colpo in testa con la pistola del padre e poi si è suicidata. É questa l’ipotesi della procura di Verona che sta indagando sulla sparatoria avvenuta venerdì 20 settembre nella villetta in via Galilei di Lavagno, in provincia di Verona, in cui è morta la 58enne Alessandra Spiazzi è rimasto ferito il figlio 15enne.

Alessandra Spiazzi avrebbe sparato al figlio al culmine di una lite per poi suicidarsi

“Al momento l’ipotesi indiziaria più accreditata è quella del tentato omicidio del ragazzo compiuto dalla madre che poi si è suicidata, la donna da tempo aveva problemi sanitari”. Il ragazzo è ancora in gravissime condizioni. Nessuno è stato iscritto nel registro indagati e il padre è stato sentito come testimone” – spiegato il procuratore Raffaele Tito.

Sembra che negli ultimi tempi le discussioni tra madre e figlio fossero diventate sempre più accese. In particolare negli ultimi giorni come hanno riferito alcuni vicini. L’uomo ha trovato i due corpi riversi in una lago di sangue. Il 15enne è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Borgo Trento. “É sostenuto farmacologicamente e meccanicamente in tutte le funzioni vitali” – ha riferito l’azienda ospedaliera di Verona.

L’impegno nel sociale, la camminata per Giulia Cecchettin, l’amato carlino ha vegliato il corpo

Alessandra Spiazzi era una donna impegnata nel sociale come ha riferito il sindaco Matteo Vanzan. Lavorava come impiegata e frequentava l’associazione Mamme Volonterose. L’anno scorso aveva organizzato la camminata contro la violenza sulle donne in occasione dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Da tempo soffriva di problema di salute.

Amava gli animali ed il suo carlino è rimasto a lungo a vegliare il corpo della padrona priva di vita. Poi un’amica l’ha portato via. A terra c’era anche quel ragazzo 15enne che lo portava a passeggiare nei pressi della villetta a due piani di Vago. Era iscritto a uno dei licei della provincia e praticava CrossFit. Il marito, Luciano Feltre, lavorava come vigile del fuoco ed era sempre in prima linea per segnalare problematiche legate all’arredo urbano e aiutare la comunità di Lavagno.