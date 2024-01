Chi era Martina Viscardi, la 26enne è morta in un incidente nel bergamasco di rientro dalla disco

La 26enne Martina Viscardi è morta la notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio in un incidente stradale avvenuto alle 5:00 sull’Asse interurbano di Bergamo all’altezza di Bonate Sopra. La giovane era su una vettura che si è schiantata contro una galleria, a pochi chilometri dal capoluogo.

Martina Viscardi stava rientrando dalla discoteca con un amico: l’auto si è schiantata contro una galleria a Bonate di Sopra

Alla guida c’era un 23enne, rimasto ferito nell’impatto e ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono intervenuti il ​​118, i vigili del fuoco ei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Dopo lo schianto la vettura si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. La vittima dell’incidente si chiamava Martina Viscardi e abitava a Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza. Stava tornando da una serata in discoteca, allo Zero Club di Bergamo, come aveva documentato nelle immancabili Stories pubblicate su Instagram.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: dalle prime informazioni e dai rilievi dei carabinieri, pare che la vettura si sia ribaltata più volte e sia finita contro la galleria Lesina, forse a causa del manto stradale ghiacciato. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Martina Viscardi

Chi era Martina Viscardi

Martina Viscardi era laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Bergamo. Da due anni lavorava alla Lmca Group, azienda di investimenti nel settore turistico occupandosi di social media marketing. La sua grande passione erano i viaggi.

“Sono una persona molto creativa con una grande attenzione per i dettagli e una forte passione per il mondo social” – scriveva su Linkedin. Era stata animatrice turistica ed aveva partecipato a numerosi eventi come hostess come documentato sui social. Inconsolabili papà Paolo, mamma Rosi e la sorella Beatrice. La salma è stata composta alla casa funeraria Mattavelli di Osnago (Lecco). I funerali si terranno lunedì 22 gennaio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Rocco Briantino.