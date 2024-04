Chi l’ha visto, cosa c’entra il cubista mizuno di Giarre con Franco Bonzi e la finta Dua Lipa

Svolta nel caso della scomparsa di Franco Bonzi. L’uomo originario di Chioggia non dà più notizie di sé dal 23 marzo. Una delusione d’amore l’ha spinto ad allontanarsi dall’appartamento di Brera. Era convinto di essere fidanzato con la star Dua Lipa.

Agli amici aveva rivelato di aver inviato 5000 euro alla persona con la quale chattava. Poi all’improvviso era sparito prima di ricontattarlo con una foto profilo diversa ma sempre presentandosi come l’artista britannica della musica. L’uomo non le credeva e la delusione l’ha portato ad allontanarsi dopo aver scritto un post allarmante sui social. “Un saluto a tutti, ma soprattutto agli amici più cari coi quali ci siamo divertiti parecchio. Buona continuazione. game Over“.

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto del 17 aprile Federica Sciarelli ha raccontato che sono emersi nuovi elementi sulla persona che contattava Franco Bonzi spacciandosi per Dua Lipa. L’inviata era riuscita anche a conversare via Messenger con la donna che asseriva che lo scomparso poteva trovarsi in Sardegna e che voleva 50 euro per cercarlo. Un telespettatore ha contattato il programma condotto da Federica Sciarelli ed ha riferito che le stesse foto della finta Dua Lipa sono state inviate a lui e che gli erano stati chiesti 50 euro.

Il codice fiscale per le ricariche è del cubista mizuno di Giarre: ‘Potrebbe essere anche lui vittima della finta Dua Lipa’

Il codice fiscale di 16 caratteri rilasciato per effettuare la ricarica ha permesso di individuare un 58 anni originario di Giarre, in provincia di Catania, che potrebbe essere a sua volta vittima del Dua Lipa fake. Si tratta di un aspirante ballerino, artista fai da te con velleità di spettacolo auto proclamatosi cubista mizuno. In un video su TikTok asseriva di essersi esibito con Dua Lipa a Roma.

Alcuni residenti hanno raccontato che era vittima di prese in giro e che aveva fatto anche delle denuncia. Probabile che sia vittima anche lui della persona con la quale chattava Franco Bonzi. L’uomo non ha fissa dimora e non è stato possibile per l’inviata di Chi l’ha visto rintracciarlo per far chiarezza.