Chi l’ha visto, scomparso a Genova 50enne con disturbo bipolare: ‘Sentiva delle voci’

Da lunedì 20 marzo non si hanno notizie di un ex dipendente del porto che si è allontanato dalla sua abitazione di Genova intorno alle 10:30. Davide, 50 anni, viveva con la madre in zona Marassi, in Corso De Stefanis, ed ultimamente usciva raramente di casa se non per piccole commissioni.

Davide viveva con la madre e dopo 20 anni aveva lasciato il lavoro da gruista al porto

Nel corso della puntata del 22 marzo di Chi l’ha visto Valeria, l’ex moglie, su sollecitazione dalla madre ha lanciato un appello in considerazione anche del delicato momento che sta vivendo l’uomo che dopo 20 anni aveva lasciato il suo lavoro da gruista al porto.

“É uscito senza cellulare ed occhiali da vista. La mamma non vedendolo rientrare nel pomeriggio si è allarmata perché lui praticamente soggiornava per tutto il tempo in casa. Lui ha delle problematiche psichiatriche, un disturbo bipolare” – ha raccontato la donna che ha precisato che Davide aveva con sé 30/40 euro.

L’ex moglie a Chi l’ha visto: ‘Aveva allucinazioni uditive’

“Non avevo contatti frequenti con lui. Lo vedevo quando aveva delle crisi con delle allucinazioni uditive. Mi diceva che sentiva costantemente delle voci che gli dicevano che doveva morire. Gli dissi di andare al pronto soccorso dell’ospedale San Martino ma lui non c’è mai andato se non per una grossa cefalea per la quale gli è stata prescritta una cura che non centra con il problema che lui mi riferiva spesso”.

L’ex moglie ha spiegato, durante l’intervento a Chi l’ha visto, che al momento della scomparsa aveva delle scarpe nere della Nike, un jeans ed un piumino azzurro. Ha un tatuaggio tribale sulla spalla.