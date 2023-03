Chi l’ha visto, Sabrina Ferilli apre a sorpresa la puntata leggendo un’agenzia

Sabrina Ferilli a Chi l’ha visto. “Oggi è l’8 marzo, la giornata dedicata alle donne ma c’è poco da festeggiare”. Così ha esordito Federica Sciarelli in apertura del programma di Rai 3 che ha introdotto la puntata facendo riferimento ai continui casi di violenza segnalati alla redazione del programma o riportati dalle agenzie.

Federica Sciarelli: ‘Oggi è l’otto marzo ma c’è poco da festeggiare’

“Noi che facciamo questo mestiere leggiamo ogni giorno le agenzie che ci arrivano che ci parlano di donne maltrattate, picchiate, violentate. Poi queste agenzie le mettiamo da parte perché non tutte diventano un caso. Rimangono lì, storie di botte, di una violenza quotidiana dentro le mura domestiche. L’uomo usa le mani come armi e non solo. Una di queste vicende che non è diventata un caso, che non è diventata una storia ve la legge una donna che è molto sensibile e che è molto nota. Una donna che odia gli uomini che odiano le donne, la legge così come arriva in redazione”.

Sabrina Ferilli ha letto l’agenzia Agi del 4 marzo legata ad una violenza nei confronti di una donna picchiata dal compagno perché non l’aveva aiutata nella macellazione del maiale perché impossibilitata in quanto reduce da un’operazione per la rimozione dell’ernia del disco del novembre scorso. Durante l’aggressione la vittima è stata scaraventata contro la stufa e colpita con un pugno sul naso ed alla testa facendole saltare gli occhiali e la protesi dentale.

Sabrina Ferilli legge l’agenzia di un caso di violenza nei confronti di una donna a Castrovillari

Nonostante le fosse stato sottratto il telefonino, sotto la minaccia del coltello, la donna è riuscita a scappare ed a chiedere aiuto ai vicini che hanno immediatamente contattato i carabinieri con la donna che è stata condotta all’ospedale di Castrovillari. Dagli accertamenti è emerso che la donna subiva maltrattamenti e vessazioni dal 2020. “L’uomo è stato sottoposto agli arresti in un altro domicilio”. Federica Sciarelli ha ringraziato Sabrina Ferilli per aver letto l’agenzia relativa al caso di violenza verificatosi in Calabria nel corso della puntata dell’8 marzo di Chi l’ha visto.