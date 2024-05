Urla di gioia a Chi l’ha visto, la 14enne Angelica ritrovata in diretta tv: l’abbraccio con i genitori

Un urlo di gioia, un boato: “Angelica è stata trovata”. La lieta notizia durante la diretta di Chi l’ha visto del 15 maggio dopo che il papà Giancarlo, la mamma Giuseppina e il fratello Filippo avevano lanciato un appello pochi minuti prima.

Angelica era scomparsa da Bellegra martedì 14 maggio

La 14enne era scomparsa da Bellegra, in provincia di Roma, dove la ragazzina che frequenta la terza media era scomparsa da casa dalle 18:00 di martedì 14 maggio. Prima di uscire la mamma le aveva chiesto di sistemare casa. Al rientro però non ha ritrovato la ragazza e l’ha contattata a telefono con la Angelica che le dice che non sarebbe rientrata tardi perché aveva il compleanno di un’amica. Dalle 18:30 ha poi spento il telefono e quando i genitori hanno scoperto che non c’era nessuna festa si sono allarmati. La minore ha trascorso la notte fuori da casa con grande apprensione per i congiunti.

La 14enne rientra a casa ed abbraccia i genitori in diretta tv pochi minuti dopo l’appello a Chi l’ha visto

“Non si deve preoccupare per come ha agito. Ti aspettiamo per parlarti e capire quello che è successo, risolvere insieme come è accaduto altre volte”. La ragazza era stata avvistata mentre saliva su un pullman del Cotral. Un’altra segnalazione era arrivata da Colleferro. Poi la liete notizia in diretta tv. “Ha riacceso il telefono. Angelica ha contattato un’amica ed ha detto che sta rientrando a casa” – ha detto il papà ma mentre conversava con l’inviata di Chi l’ha visto, Veronica Briganti, la 14enne è tornata ed ha abbracciato i genitori.