Chi l’ha visto, ritrovato il 92enne di Grottazzolina scomparso mentre si recava in auto dalla moglie

Ritrovato nelle Marche il 92enne Marcello Cerretani

Ritrovato dopo ore di apprensione il 92enne Marcello Cerretani, scomparso da Grottazzolina mercoledì 12 marzo. L’anziano era uscito con la sua auto vecchia Fiat Uno bianca per raggiungere Fermo per far visita alla moglie ricoverata in ospedale.

Marcello Cerretani aveva perso l’orientamento mentre si recava a Fermo

Il figlio, Massimo, aveva lanciato un appello nel corso della puntata di Chi l’ha visto spiegando che il padre aveva sbagliato strada e probabilmente si era ritrovato in un punto dove faceva fatica ad orientarsi per riprendere la strada per l’ospedale o per rientrare a casa. L’ultimo avvistamento dell’auto del 92enne a Rotella, nell’Ascolano, risaliva alle 19:45. Una prima segnalazione era arrivata da San Benedetto del Tronto il pomeriggio. Marcello Cerretani era anche irreperibile telefonicamente.

“Ho provato a contattarlo, ha squillato a vuoto e poi il cellulare è diventato irraggiungibile. Forse si è scaricato. Potrebbe aver finito la benzina anche se si premuniva sempre di girare con almeno mezzo serbatoio pieno. Immagino si sia trovato disorientato. Manca dalle 10:30 di questa mattina. Gli avevo detto di non muoversi e che l’avrei accompagnato io ma ha fatto diversamente”.

Ritrovato e soccorso da un poliziotto sulla Valtesino

Alle prime luci di giovedì 13 marzo la lieta notizia del ritrovamento del 92enne diffusa dalle pagine social di Chi l’ha visto che ha condiviso una foto di Marcello con il figlio Massimo. “É stato ritrovato e soccorso nella notte da un agente di Polizia sulla Valtesino”. L’uomo ha poi finalmente potuto riabbracciare la moglie che non era stata informata della scomparsa per evitare stress e apprensione in un momento delicato di salute.