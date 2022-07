Chi l’ha visto, il 27enne Manuel Colli è tornato a casa dopo 24 giorni: si era allontanato dopo una lite

É rientrato a casa Manuel Colli, il 27enne di Forlì che era scomparso la sera del 7 giugno dopo una lite con il padre. Nel corso della puntata di mercoledì 29 giugno la madre, Dalida, aveva lanciato un appello a Chi l’ha visto.

Manuel Colli era scomparso il 7 giugno, la madre aveva lanciato un appello a Chi l’ha visto

“Si è allontanato di casa e non ha più fatto ritorno. É uscito con due zaini di cui uno bianco con delle rifiniture nere ed ha preso il ciclomotore, un Piaggio Energy, e non è più rientrato”. La donna aveva spiegato di aver ricevuto dei messaggi in cui sosteneva che non ci sarebbe stato per un bel po’. “Sembrano quasi robotizzati, come se ci fosse qualcuno dietro di lui che lo manovri un po’. Se qualcuno lo sta ospitando spero si faccia avanti con voi della redazione”.

La madre poi aveva rivolto un appello a Manuel Colli invitandolo a telefonare a casa. “Manuel facci una telefonata ti prego. Tutto è rimediabile perché nelle litigate si possono dire delle cose che non si vorrebbero dire. Capita nelle famiglia che ci sono dei momenti particolari, l’importante è che non si porti rancore”.

Il 27enne si era allontanato dall’abitazione di Forlì con il ciclomotore

La donna temeva anche che il figlio avesse venduto ciclomotore e telefonino. “É andato via con i documenti ma senza soldi. Non so se l’ha venduto” – aveva spiegato durante l’intervento a Chi l’ha visto. La madre ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuto e collaborato alle ricerche attraverso la pagina social del programma di Rai 3. Dopo tanti timori e preoccupazioni Manuel Colli è rientrato nella casa di Forlì a distanza di 24 giorni.