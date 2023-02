Buon mercoledì delle ceneri gif e immagini da inviare via WhatsApp e social

Si celebra oggi, 17 febbraio, mercoledì delle ceneri o le Ceneri che segna l’inizio del periodo di Quaresima. In questi giorno tutti i cattolici sono tenuti a far penitenza e ad osservare il digiuno e l’astinenza dalle carni.

Mercoledì della ceneri, via alla Quaresima tra tradizione e penitenza

La parola “ceneri” richiama invece in modo specifico il rito liturgico che caratterizza il primo giorno di quaresima, durante il quale il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta, ricavata secondo la consuetudine bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle palme dell’anno precedente. Di seguito alcune frasi gif per augurare buon mercoledì delle ceneri da inviare via WhatsApp e via social.